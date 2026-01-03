La última visita de Nicolás Maduro a México: así fue su viaje en 2021 a la cumbre de la CELAC

La figura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha estado en el centro de atención internacional en los últimos años. En materia de relaciones exteriores, su última visita oficial a México se registró el 17 de septiembre de 2021, cuando viajó a la Ciudad de México para participar en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

El presidente venezolano Nicolás Maduro arribando al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en su visita oficial de 2021. / X: @SRE_mx

Durante esa visita, Maduro fue recibido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por autoridades mexicanas, entre ellas el entonces secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y se reunió con otros mandatarios que participaban en el encuentro regional.

Rosalinda Bueso, Marcelo Ebrard, Nicolás Maduro y Cilia Flores en 2021. / X: @NicolasMaduro

Una visita inusual en su trayectoria internacional

La presencia de Maduro en México en 2021 fue relevante por varias razones:

Fue su primer viaje oficial al extranjero desde que el gobierno de Estados Unidos presentó cargos en su contra en 2020 , incluyendo acusaciones relacionadas con narcotráfico, lo que había limitado sus desplazamientos fuera de Venezuela.

Su participación en la cumbre se dio en un contexto donde México buscaba fortalecer la CELAC como espacio de diálogo entre países de la región.

Nicolás Maduro y Marcelo Ebrard. / X: @SRE_mx

En redes sociales y declaraciones oficiales de la época, Maduro destacó la importancia de “la unión de América Latina y el Caribe” por encima de las diferencias entre naciones, y exaltó la figura de líderes históricos como Simón Bolívar y Hugo Chávez.

Otras visitas previas

Antes de 2021, Maduro había visitado México en 2018, cuando asistió a la toma de posesión del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.

Nicolás Maduro junto al expresidente de México Andrés Manuel López Obrador. / X: @NicolasMaduro

Ese viaje formó parte del inicio de un acercamiento diplomático entre ambos países durante el mandato de López Obrador, aunque en años posteriores las interacciones oficiales se volvieron menos frecuentes y más centradas en foros multilaterales como la CELAC.