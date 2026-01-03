¿Fue legal que EU interviniera militarmente en Venezuela? Esto dice la ONU

La madrugada del 3 de enero de 2026, el mundo despertó con una noticia de alto impacto: Estados Unidos realizó una intervención militar en Venezuela, que terminó con la captura del presidente Nicolás Maduro y de su esposa.

El operativo fue ejecutado sin el aval de organismos internacionales ni previa advertencia. Aunque Washington no ha dado detalles formales, el mundo ya cuestiona: ¿es legal este acto?

La intervención militar en algún país debe ser aprobada por la ONU / AP

El derecho internacional dice “no” a intervenciones unilaterales

La base del derecho internacional está contenida en la Carta de las Naciones Unidas, un documento que establece principios claves para la convivencia entre países. Entre ellos, resalta el Artículo 2, que sostiene que “todos los Estados son iguales ante la ley internacional” y prohíbe el uso de la fuerza o su amenaza para intervenir en la política de otro país.

Además, se especifica que la situación política interna de cada nación es un asunto que debe resolverse sin injerencias externas. Y esto, según expertos, dejaría sin justificación legal el actuar de Estados Unidos en territorio venezolano.

Estados Unidos estaría violando la Carta de las Naciones Unidas / AP

¿Existen excepciones legales para este tipo de ataques?

Sí, pero no aplican aquí. El Artículo 39 de la misma Carta indica que solo el Consejo de Seguridad de la ONU puede autorizar acciones armadas cuando determina que existe una amenaza a la paz. Y el Artículo 51 permite el uso de la fuerza únicamente en caso de un ataque armado previo, lo cual no ocurrió en este caso.

Es decir, ni fue una respuesta a una agresión, ni contó con la autorización del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, de acuerdo con el derecho internacional, la intervención militar de Estados Unidos podría considerarse una violación de la soberanía venezolana.

Las intervención militar sin permiso sólo se puede dar si la nación fue atacada previamente / AP

ONU: “Esto sienta un precedente peligroso”

Tras los hechos, el secretario general de la ONU, António Guterres, expresó su postura en un comunicado oficial: “Independientemente de la situación en Venezuela, estos acontecimientos constituyen un precedente peligroso”.

Guterres también manifestó su “gran alarma” por la operación y dijo tener “profunda preocupación” porque no se respetaron las normas del derecho internacional. Llamó a que todos los actores en Venezuela entablen un diálogo inclusivo, respetando los derechos humanos y el estado de derecho.

Las acciones de Estados Unidos están preocupando a todo el mundo / AP

Venezuela denuncia uso de misiles en zonas civiles

En Caracas, el ministro de Defensa Vladimir Padrino López denunció que las tropas de EE. UU. utilizaron misiles y cohetes lanzados desde helicópteros contra zonas residenciales habitadas por civiles.

“Se han observado vehículos blindados y autobuses calcinados, pero no hay una cifra oficial confirmada de fallecidos o lesionados”, informaron autoridades.

Los reportes en la zona aún son escasos debido a la alta militarización, pero organizaciones civiles ya han solicitado acceso para documentar los daños.