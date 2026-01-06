¿Hubo beso? El trend de Miroslava Montemayor que enciende las redes

Miroslava Montemayor se hizo tendencia en redes sociales por un trend.

El protagonista que acompaña a la comunicadora en este polémico material es el influencer Juank Pérez.

"Podrían besarse"

El video, que sigue una tendencia popular utilizada por miles de usuarios, contiene un audio con un diálogo directo que no pasó desapercibido para nadie:

"Dos mejores amigos en un cuarto podrían besarse".

"Sí lo haremos".

"¿Qué?"..

Entre la especulación y el silencio

A pesar del revuelo causado y de que el nombre de la conductora se volvió tendencia rápidamente, hasta el momento ni Miroslava Montemayor ni el influencer han emitido declaraciones, por lo que todo fue un tren de internet.

El impacto en su comunidad

Miroslava se ha consolidado como una de las figuras más queridas de la televisión deportiva en México, por lo que su vida personal siempre genera un alto interés. Por su parte, Juank Pérez cuenta con una base de seguidores sólida.

Por ahora, el video sigue sumando reproducciones y los fanáticos de ambos permanecen atentos a cualquier gesto o nueva publicación.