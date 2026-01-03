Delcy Rodríguez exige la liberación de Maduro y advierte que defenderán Venezuela y sus recursos

La vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, salió públicamente en defensa de Nicolás Maduro tras su detención y aseguró que el mandatario chavista sigue siendo el único presidente legítimo del país. En medio de una escalada de tensión política y diplomática, la funcionaria exigió su liberación inmediata y calificó la acción como una agresión directa contra la soberanía venezolana.

Delcy Rodríguez cerró filas con Nicolás Maduro y desconoció su detención al exigir su liberación inmediata./ Captura de pantalla

En declaraciones difundidas por medios oficiales, Rodríguez afirmó de manera tajante: “Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela y exigimos su liberación”, una postura con la que el régimen chavista busca cerrar filas en torno a su líder y desconocer cualquier acción legal o militar emprendida fuera del país.

¿Por qué Delcy Rodríguez rechaza la detención de Maduro?

La vicepresidenta sostuvo que la detención del mandatario representa una violación al derecho internacional y una amenaza directa contra el Estado venezolano. Según su discurso, el operativo responde a intereses extranjeros que buscan debilitar al país y apoderarse de sus recursos estratégicos.

Rodríguez advirtió que Venezuela no permanecerá pasiva ante lo ocurrido y aseguró que el gobierno está preparado para responder. “Nosotros estamos listos para defender Venezuela y nuestros recursos”, declaró, en un mensaje dirigido tanto a la comunidad internacional como a los sectores internos que respaldan al chavismo.

Acting President of Venezuela Delcy Rodríguez tells Venezuelans to stay calm and calls on the U.S. to immediately release Maduro pic.twitter.com/kmfACymliw — Visegrád 24 (@visegrad24) January 3, 2026

Defensa del régimen y advertencia sobre los recursos

En su pronunciamiento, Delcy Rodríguez vinculó directamente la detención de Maduro con los intereses económicos y geopolíticos que rodean al país sudamericano. Afirmó que Venezuela es blanco de presiones externas debido a su riqueza energética y mineral, y que la captura del mandatario forma parte de una estrategia para debilitar al gobierno.

El régimen chavista elevó el tono y advirtió que defenderá a Venezuela frente a lo que considera una agresión extranjera./ Donald Trump

La funcionaria reiteró que el chavismo mantiene el control del Estado y de las instituciones, y llamó a la población a cerrar filas frente a lo que calificó como una agresión extranjera. En ese contexto, insistió en que el régimen defenderá “hasta las últimas consecuencias” la soberanía nacional.

Rodríguez también rechazó cualquier intento de desconocer al gobierno venezolano y subrayó que, para el chavismo, no existe vacío de poder. El mensaje busca contrarrestar los llamados de la oposición y de actores internacionales que han planteado escenarios de transición política tras la detención de Maduro.

Mientras tanto, la comunidad internacional observa con atención la respuesta del régimen venezolano, que ha endurecido su discurso y elevado el tono de confrontación. Las declaraciones de Delcy Rodríguez reflejan la postura oficial de Caracas: desconocer la legitimidad de la detención y convertir el episodio en un eje de movilización política.