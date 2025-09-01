Emiliano Aguilar exhibe mensajes de Christian Nodal: lo llama “mantenido” y responde con insultos

La polémica entre Emiliano Aguilar y su cuñado Christian Nodal estalló en redes sociales este lunes 1 de septiembre, marcando un nuevo capítulo en la tensión familiar que ha mantenido la atención del público.

Emiliano difundió un presunto mensaje privado en el que Nodal lo ataca directamente y lo acusa de aprovecharse de su madre, además de señalarlo como “mantenido” y “parodia” en redes sociales.

Ante ello, Emiliano no tardó en responder con insultos, acusándolo de no enfrentar las críticas de manera personal: “Pero no me lo dices de frente, ¿verdad? Y luego me bloqueas, pocos huev0$. Ahora entiendo por qué todas las morras inteligentes te dejan, perro”, escribió en una de sus publicaciones.

La confrontación escaló cuando Emiliano agregó un meme dirigido a su cuñado y remató con un contundente “me la pelas, Nodalito”, lo que intensificó aún más la discusión pública.

Hasta el momento, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar han emitido declaraciones oficiales sobre este intercambio, mientras en redes sociales los seguidores comentan, difunden y viralizan los mensajes entre ambos.

El episodio suma un nuevo escándalo a la relación entre los Aguilar y Nodal, una unión que desde el matrimonio con Ángela ha estado bajo constante escrutinio mediático, convirtiéndose en tema recurrente de controversias y debates entre los fanáticos de la música regional mexicana.

