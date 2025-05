¡Fantástica noticia! Pedro Pascal confirma visita a México: Te decimos cuándo y dónde

Pedro Pascal es uno de los actores más queridos de los últimos tiempos, ya que se ha ganado el cariño de muchas mujeres por sus papeles en la televisión y el cine.

Además, ha destacado dentro de la cultura geek, ya que actualmente lo vemos en ‘The Last of Us’, la serie basada en el clásico videojuego.

Pedro Pascal cautivó a la audiencia con su papel en 'The Last Of Us' / IG: @pascalispunk|

Pero sin duda, al actor nacido en Chile lo esperan con ansias por su próximo papel como ‘Reed Richards’ en ‘Los Cuatro Fantásticos: Primeros Pasos’.

Pedro Pascal en México

En relación con esta nueva película del multiverso de Marvel, el propio Pedro Pascal confirmó que vendrá a México para presentar la cinta de Disney, junto a Vanessa Kirby, Joseph Quinn, Julia Garner y Ebon Moss-Bachrach.

El actor es el protagonista de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos' / IG: @pascalispunk|

Todo el elenco estará reunido durante la CCXP México 2025, el evento más grande de cultura geek, que se realizará del 30 de mayo al 1 de junio en el Centro Banamex de la CDMX.

Si quieres ver de cerca a Pedro Pascal, su participación está programada para este sábado 31 de mayo, en un horario sorpresa que aún no ha sido revelado por los organizadores del evento. “Nos vemos en México”, dijo el actor por medio de sus redes sociales.

Así fue como Pedro Pascal confirmó su visita a México / IG: @pascalispunk|

