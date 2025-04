Feria del Caballo Texcoco 2025: Vigilarán a artistas para que no hablen del narco

El problema que se suscitó la noche del viernes en el Palenque de Texcoco, ha hecho que las autoridades pongan más atención en los artistas que se estarán presentando, pues de ninguna manera deben de hacer referencia al narcotráfico.

El Gobierno del Estado de México volvió a lanzar un exhortó a las personas para que no hagan apología del crimen en eventos masivo y ferias, pero también se pidió tener cuidado con las presentaciones de los cantantes.

Buscan frenar la apología al crimen en el Edomex

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez hizo un llamado a las autoridades locales para que en la entidad se vigilen las presentaciones para evitar cualquier referencia del crimen organizado, llámase canción, imagen, video o audio.

El público se fue contra Luis R Conriquez por no cantar corridos bélicos / Redes Sociales|

En caso contrario, dentro del Código Penal del Estado de México se establecen las sanciones para quienes cometan una falta, ya sean cantantes, productores, promotores, músicos o público en general.

Cantantes firman contrato para no cantar narcocorridos

Por su parte, Luis R Conriquez lamentó los hechos dentro de la Feria del Caballo Texcoco 2025 y reveló que a los artistas les hacen firmar un contrato para no cantar corridos tumbados ni decir nada referente a las drogas.

“Los corridos los corrieron, hasta que corrieron los corridos hijos, ni modo, hay que ver qué hacemos; todo normal, pero sin apologías, sin decir nada de drogas”, contó en un video.

La gente se metió a destruir los instrumentos y pantallas / Redes Sociales|

El cantante expuso que ahora ya no cantará corridos bélicos, pero dejó entre ver que sí se pueden cantar, siempre y cuando no se hable del narco o enalteciendo a las drogas, ya que de lo contrario no es multa va directo “para el bote (cárcel)”.

"No fuera Julión, no fuera Alfredito, ¿no?, ellos pueden cantar hasta dormidos, pero uno sí tuvo que.... fíjense, estamos aquí frente a ustedes, y somos quienes somos, la neta gracias a los corridos de superación personal, esos corridos no están haciendo nada malo, esos sí se pueden cantar, no hacen apología de nada”, finalizó.

El cantante revela que firmó contrato para no cantar corridos / Redes Sociales|

