¿Hay contingencia ambiental? Hoy No Circula del jueves 21 de agosto

No salgas sin revisar si tu vehículo puede circular o no este jueves 21 de agosto de 2025, o podrías llevarte una infracción o ir al corralón.

Te damos la información del Programa Hoy No Circula, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

¿Qué vehículos no circulan y en qué horario?

Este jueves 21 de agosto la contingencia ambiental no está contemplada, pero aun así NO podrán circular los vehículos con holograma 1 y 2, con engomado VERDE y terminación de placas 1 y 2, así como vehículos foráneos y con permisos.

Los vehículos con engomado VERDE, placas 1 y 2, y holograma 1 y 2, no circulan / Especial|

Para los que NO aplican y que SÍ pueden circular este día son los vehículos con holograma 0 y 00, además de los híbridos y eléctricosEl horario en que se aplica el Programa Hoy No Circula, tanto en la CDMX como en el Edomex, es de las 05:00 a las 22:00 horas.

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy No Circula?

En caso de que un vehículo circule el día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2,075 a 3,113 pesos.

Revisa todos los días el Programa No Circula para evitar alguna multa / FREEPIK|

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy No Circula?

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

