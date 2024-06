Hija de Dani Flow fue expulsada de la escuela por cancelación a su papá

Las declaraciones en una entrevista de Dani Flow donde habla sobre el abuso a menores y donde tiene comentarios misóginos, hizo que las personas lo cancelaran en las redes sociales hace unos meses.

De acuerdo con el cantante de música urbana, él no se había enterado de nada pues estaba de vacaciones e incluso sus presentaciones tampoco fueron suspendidas ya que había parado antes todo para tomarse un descanso.

Dani Flow se preocupa por su hija

Pero cuando se dio cuenta del peso de sus palabras fue cuando recibió una llamada de la escuela donde estaba su hija, para avisarle que la pequeña tenían que ser expulsada.

"Fue bien fuerte porque pasaron cosas como que me sacaron a la niña del kinder. Me hablaron, yo estaba de vacaciones. Me dijeron: 'oye, los papás están preocupados'. No sabía qué hacer. Ya después llegaron otras opciones en donde el panorama no estaba tan cerrado", expuso.

Dani Flow ahora cuida a su familia

Dani Flow se empezó a preocupar porque su pequeña no era bienvenida y aunque la cambió de colegio sabe que los errores que cometa de ahora en adelante se verán reflejados en su familia.

“No era bienvenida mi hija por mi culpa. Ella ni siquiera sabe, tratamos de que estuviera ajena a la situación. Me abrió los ojos para saber que no puedo cometer ese tipo de errores porque puedo afectar a mi hija. He trabajado en ser en mejor persona y eso va a repercutir en mi familia”, dijo en el podcast de Charly Galleta.

