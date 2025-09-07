Horóscopos de Mhoni Vidente para la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025

La astróloga Mhoni Vidente ha compartido sus predicciones para cada signo del zodiaco para la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025. A continuación, se presentan las orientaciones astrológicas para cada signo, incluyendo consejos sobre amor, trabajo, salud y aspectos espirituales.

Horóscopos de la semana del 8 al 12 de septiembre de 2025

Aries. Carta: El Mago. Una etapa de oportunidades llega a tu vida: dinero extra, propuestas laborales y proyectos internacionales. El martes será un día importante. Evita comentarios con terceros para que no surjan envidias. Cuida insomnio y migrañas. Números: 06, 17, 35. Colores: naranja y blanco. Compatibilidad: Capricornio y Leo.

Los horóscopos son predicciones o interpretaciones basadas en la posición de los astros y planetas en el momento del nacimiento de una persona./ Pixabay

Tauro. Carta: El Emperador. Semana de reacomodos y aprendizaje. El miércoles será tu día de poder para vencer obstáculos. Presta atención a garganta y pulmones. Suelta el pasado y enfócate en el presente. Números: 01, 15, 49. Colores: azul fuerte y rojo. Compatibilidad:Capricornio y Virgo.

Géminis. Carta: El Juicio. Llegan reconocimientos y sorpresas: un regalo o incluso una nueva mascota. El lunes será ideal para entrevistas o contratos. A fin de mes podrías viajar. En el amor, alguien de Aries o Libra podría marcar tu camino. Números: 07, 14, 31. Colores: naranja y amarillo. Compatibilidad: Aries y Libra.

Cáncer. Carta: El Ermitaño. Semana para resolver trámites, recibir documentos o saldar deudas. El jueves será tu mejor día. No te cargues con problemas ajenos. Haz mejoras en tu hogar y cuida tu bienestar físico. Números: 10, 17, 33. Colores: blanco y verde. Compatibilidad: Aries y Escorpión.

Leo. Carta: El Loco. Se avecinan recompensas económicas y madurez personal. El miércoles será positivo para cerrar tratos. Procura descansar más y administra cualquier ingreso extra con inteligencia. Números: 11, 12, 25. Colores: rojo y verde. Compatibilidad: Libra y Sagitario.

La pitonisa ofrece sus predicciones para este mes de junio. / RS

Virgo. Carta: As de Oros. Tu temporada trae celebraciones y nuevas oportunidades en lo laboral y financiero. El lunes será el día clave. Es buen momento para invertir en ti o en un patrimonio. Números: 08, 20, 23. Colores: amarillo y rojo. Compatibilidad: Tauro y Aries.

Libra. Carta: El Mundo. Un ciclo de crecimiento llega a tu vida. El jueves será tu día de poder. Cuida huesos y problemas de líquidos. Fortalece relaciones importantes y avanza con claridad. Números: 06, 21, 32. Colores: azul y rojo. Compatibilidad: Géminis y Acuario.

Escorpio. Carta: El Sol. La suerte te acompaña en lo económico y laboral. El martes será el día ideal para acuerdos. Haz compras para ti, pero evita volver con exparejas o personas conflictivas. Números: 04, 08, 26. Colores: azul y blanco. Compatibilidad: Cáncer y Piscis.

Sagitario. Carta: La Templanza. Limpieza de energías y equilibrio serán tu prioridad. El jueves será tu mejor día. Evita endeudarte y abre espacio para aprender algo nuevo o unirte a grupos sociales. Números: 09, 18, 77. Colores: azul y amarillo. Compatibilidad: Aries y Leo.

Capricornio. Carta: El Diablo. Es momento de cuidar excesos y controlar emociones fuertes. El lunes será clave en lo laboral. Se avecinan cambios positivos en el amor y posibilidad de negocios rentables. Números: 02, 18, 44. Colores: negro y plata. Compatibilidad: Tauro y Virgo.

Cada signo zodiacal, que corresponde a un período del año, tiene características y rasgos asociados. | Pixabay||YouTube video player

Acuario. Carta: La Estrella. La inspiración llega a tu vida. El miércoles será favorable para nuevas ideas y proyectos. No descuides tu sistema nervioso ni tus horas de descanso. Números: 05, 22, 41. Colores: turquesa y gris. Compatibilidad: Géminis y Libra.

Piscis. Carta: La Rueda de la Fortuna. Cambios positivos se acercan en lo económico y sentimental. El jueves será tu día clave. Llegan propuestas importantes y se resuelven asuntos personales. Confía en tu intuición. Números: 09, 18, 36. Colores: verde y rojo. Compatibilidad: Cáncer y Libra.

