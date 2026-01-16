Hoy No Circula para este sábado 17 de enero de 2026 en CDMX y Edomex

Las restricciones del programa Hoy No Circula se aplican todos los días, dependiendo del calendario oficial

Hoy No Circula para este sábado 17 de enero de 2026 en CDMX y Edomex
16 de Enero de 2026

Este sábado 17 de enero, el programa Hoy No Circula Sabatino limita la circulación de diversos vehículos en la Zona Metropolitana del Valle de México, abarcando a la Ciudad de México y 18 municipios del Estado de México, aplica de 5:00 a 22:00 horas.

Recuerda respetar el programa "Hoy No Circula" para evitar multas/ iStock

¿Qué autos NO circulan el sábado 17 enero?

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número impar (1, 3, 5, 7, 9).

-Vehículos con holograma 2, sin importar el número final de su placa.

-Placas foráneas, sin importar holograma ni terminación.

¿Quiénes están exentos?

-Autos con holograma 00 y 0, que suelen ser nuevos o de bajas emisiones.

-Vehículos eléctricos o híbridos, exentos para fomentar tecnologías limpias.

-Autos con holograma 1 y placas terminadas en número par (0, 2, 4, 6, 8).

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex. / RS

¿De cuánto es la multa por no cumplir el Hoy no circula?

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa que va de 20 a 30 UMAs (Unidad de Medida y Actualización), que en pesos serían entre 2 mil 075 pesos a 3 mil 113 pesos.

En caso de que un vehículo circule en día que no le toca, puedes ser acreedor a una multa. / iStock

¿Cómo sé si mi vehículo circula?

Tu mismo puedes corroborar que día circula o no tu vehículo tanto en la CDMX o en el Edomex, entrando a http://hoynocircula.cdmx.gob.mx/ donde sólo con ingresar el número de tu holograma o el último dígito de la placa, tendrás la información incluso hasta seis o 12 meses.

El programa es una iniciativa para reducir la contaminación en la capital. / iStock

¿En qué municipios del Edomex es válido el Hoy no Circula?

Atizapán de Zaragoza
Coacalco de Berriozábal
Cuautitlán
Cuautitlán Izcalli
Chalco
Chicoloapan
Chimalhuacán
Ecatepec de Morelos
Huixquilucan
Ixtapaluca
La Paz
Naucalpan de Juárez
Nezahualcóyotl
Nicolás Romero
Tecámac
Tlalnepantla de Baz
Tultitlán
Valle de Chalco

El programa aplica para Edomex y CDMX. / iStock

 

