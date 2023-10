Los daños e historias de los famosos por el golpe del huracán 'Otis' en categoría 5 a Acapulco, siguen apareciendo día con día. Como ahora es el caso de Ingrid Martz, quien mencionó que perdió gran parte de su departamento que aún no estrenaba.

“Perdí todos mis ahorros que invertí comprando y amueblando mi departamento en Acapulco, que iba a estrenar este fin de semana y todo se perdió”, mencionó.

Voló hasta la licuadora

En entrevista, la actriz detalló que hace tres meses le entregaron su 'depa' y con lo que ganó de una telenovela fue como lo iba llenado: “Lo acaba de arreglar, desde el refrí hasta la licuadora, cubiertos nuevos, todo. Todo lo que gané lo invertí en ese lugar y el huracán se lo llevo".

La artista lamentó su propia perdida, pero sabe que lejos de todo ella esta bien y que hay gente que salió más afectada.

“Hay tanto trabajo y tanta gente afectada que cada quien está resolviendo sus propios problemas y, lo entiendo, y también pienso en mi departamento y digo: '¡No!', hay millones de personas mucho mas afectadas, vidas que se perdieron y de verdad lo lamento muchísimo”, finalizó.

Pide que la salven

Por su parte, Fernanda Familiar contó las horas de terror que vivió en Acapulco, lugar al que llegó a trabajar en una convención de mineros.

“Nos agarró 'Otis' sin ninguna prevención, sin nada, pasé una de las noches más difíciles de mi vida. Se cayó mi cuarto. Ay, no, de verdad, horrible… Se cayó el balcón de mi habitación en el piso 9”, narró en un enlace en vivo para Imagen Televisión.

La periodista, con voz entrecortada, continúo detallando el terror que vivió en el hotel donde se hospedó junto a más personas.

“Nunca he escuchado un edificio tronar tanto. Nunca he escuchado el movimiento del aire... Estuvimos en el ojo el huracán. Me quedé pegada a la puerta, agarrada a una maleta, por si se iba el piso. De repente oí que pasaban personas por ahí y abrí la puerta. Les dije: ‘Ayúdenme, por favor. Sáquenme de aquí'. Fue una noche inenarrable”, expuso.

