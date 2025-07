James Carter Cathcart, voz emblemática de Pokémon, fallece a los 71 años

James Carter Cathcart, mejor conocido por ser la voz en inglés de James del Equipo Rocket, Meowth y el Profesor Oak, murió a los 71 años. La noticia fue confirmada por un familiar y rápidamente se volvió viral entre fans de todo el mundo.

Cathcart fue parte fundamental de Pokémon desde que la serie llegó a Occidente en los 90. No solo le dio vida a James, el miembro más dramático y divertido del Equipo Rocket, también fue la voz de Meowth y el querido Profesor Oak. Su trabajo se mantuvo por más de dos décadas, hasta que en 2023 decidió retirarse luego de ser diagnosticado con cáncer de garganta.

Su última participación fue en Pokémon: Ultimate Journeys. Desde entonces, se enfocó en su tratamiento, pero su salud fue empeorando. Finalmente, falleció rodeado de su familia en cuidados paliativos en Nueva York.

En redes, sus colegas lo despidieron con mucho cariño. La actriz Erica Schroeder escribió en Instagram: "Una de las almas más alegres, exuberantes, bondadosas y talentosas ya no camina con nosotros. James Carter Cathcart fuiste único en su especie, un gentil, hermoso, genio juguetón y me alegró llamarte mi amigo".

Pero su legado va más allá de Pokémon. También prestó su voz a personajes como Weevil Underwood en Yu-Gi-Oh!; Sir Gallant en Kirby: ¡Right Back at Ya!; Vector el Cocodrilo, líder del Team Chaotix, en Sonic X y Shadow the Hedgehog; Butchie en One Piece; y Roger Bacon en Shadow Hearts. Además, antes de ser actor de voz, tuvo una carrera musical en los años 70 y tocó con la banda The Laughing Dogs.

Con su voz, Cathcart dio vida a personajes que marcaron generaciones. Desde el Profesor Oak hasta Meowth, su talento y versatilidad resonarán más allá de la pantalla. Su paso deja un legado imborrable en el mundo de la animación y el doblaje, tanto para fans como colegas.

