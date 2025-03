Justin Bieber responde a las especulaciones sobre consumo de drogas

El cantante Justin Bieber compartió un mensaje críptico sobre no tener "nada que probar" después que de hicieran virales fotos de su reciente apariencia preocupando a seguidores y usuarios en internet sobre una especulación sobre el consumo de drogas.

"No tenemos nada que demostrar hoy, solo el regalo de la vida hoy para aceptar y recibir", escribió en sus historias de Instagram el sábado. "No se nos debe nada y no le debemos nada a nadie", escribió el cantante.

Justin Bieber comparte mensaje con indirectas a comentarios sobre consumo de drogas / Redes Sociales|

Añadió un emoji de corazón rojo a la publicación.

El mensaje fue publicado días después de que Bieber, que recientemente celebró su 31 cumpleaños, compartiera una foto de sí mismo en Instagram fumando de un bong de cristal.

Una semana antes de la publicación, el representante del cantante negó los rumores de que Bieber consumía drogas.

Los fans mostraron su preocupación por Bieber después de que lo vieran en el evento de cuidado de la piel de su esposa Hailey Bieber en Rhode en Los Ángeles el mes pasado.

Justin Bieber causo preocupación por su reciente publicación / Redes Sociales|

Una fuente cercana a Hailey, le dijo al sitio Page Six:

"Justin está pasando por un momento difícil y Hailey está haciendo todo lo posible para estar ahí para él, pero no hay mucho que pueda hacer", dijo la fuente.

"Hailey ama a Justin con todo su corazón, pero eso no significa necesariamente que sea feliz", compartió la fuente.

Justin Bieber causa preocupación por apariencia física / The Fader|

