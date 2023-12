Kalimba es tachado de ‘machista’ por fomentar la violencia en los hombres

En un nuevo escándalo se acaba de meter Kalimba ahora que estuvo como invitado en el podcast ‘Auténtico’ conducido por Pedro Prieto.

Durante un extracto de la plática que se puede ver en redes, el cantante habla de cómo se le quiere quitar la masculinidad al hombre, cosa con la que no está tan de acuerdo.

El cantante fija su postura

“Hoy en día estamos queriendo quitarle la masculinidad al hombre considerándola tóxica. Un hombre que no tiene la capacidad de ser violento, no es un hombre completo. Un hombre completo es un hombre que tiene la capacidad de ser violento pero (tiene) el dominio de su carácter para no usarlo”, expuso el intérprete de ‘Tocando Fondo’.

Ante sus palabras, los cibernautas no quedaron nada contentos y le empezaron a reclamar su postura.

“Pero qué rayos le pasa. Perdón, pero este podcast se ve que no está cool”, “Kalimba necesita un curso de sensibilización en nuevas masculinidades de manera urgente”, “Queremos un hombre con carácter varonil, NO violento, sorry” y “Que desafortunado todo lo que logró decir en estos segundos… ¡mejor que cante!”, fueron parte de los reclamos.

