“La dictadura ya cayó”: Venezolanos celebran captura de Nicolás Maduro tras anuncio de Trump

Desde la madrugada de este sábado, miles de venezolanos en el extranjero comenzaron a celebrar lo que consideran el inicio del fin del régimen de Nicolás Maduro. El anuncio de su presunta captura, hecho por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, desató una ola de manifestaciones espontáneas en países como Perú, Chile y Estados Unidos.

Frente a la embajada de Venezuela en Lima, decenas de migrantes comenzaron a reunirse con banderas, pancartas y gritos de júbilo. “La dictadura ya cayó”, repetían entre abrazos, llanto y euforia. Mientras algunos seguían la transmisión de medios internacionales, otros simplemente miraban en silencio el edificio diplomático, sin perder la esperanza de volver a su país.

Venezolanos salen a las calles a celebrar la captura de Maduro / AP

De la esperanza al desconcierto

La noticia corrió como pólvora: redes sociales, cadenas de WhatsApp y transmisiones en vivo documentaban cómo la comunidad venezolana se volcaba a las calles. “Es muy importante que el país vea que no estamos contentos con lo que está pasando”, dijo Kitty Pierce, una turista de Seattle que se unió a la protesta en Fort Lauderdale.

En Chile, la escena fue parecida. Con espuma de carnaval, banderas y lágrimas, los migrantes celebraron la supuesta intervención de Estados Unidos. En Miami, otro grupo de personas también festejó, gritando que “ya se hizo justicia por la sangre que derramó el presidente ahora capturado junto a su esposa”.

En Chile, se juntó un gran grupo de migrantes a celebrar la caída del chavismo / AP

“No se trata de un pueblo contra otro, es contra una narcodictadura”

Tirso Alfonso González, presidente de la Asociación de Venezolanos en León, España, fue tajante: “No se trata de un ataque contra un pueblo ni de una guerra entre dos países, sino de un ataque contra una narcodictadura que se ha apoderado ilegítimamente del poder”.

Añadió que, de los más de nueve millones de venezolanos que viven fuera del país, “el 90% está a favor de lo que está pasando y de que los saquen de cualquier manera”. González también aseguró que su familia en Caracas se encuentra bien tras las explosiones reportadas en la capital venezolana. “No soy trumpista, pero el bien es bueno venga de donde venga”, dijo. “Están obrando de la manera correcta”.

En risas y lágrimas, Venezuela celebra la presunta captura de Nicolás Maduro / AP

El sueño de un regreso y una nueva lideresa

Entre los deseos más recurrentes expresados durante estas movilizaciones estuvo el retorno de la opositora María Corina Machado, quien recientemente fue reconocida con el Premio Nobel de la Paz 2025. “Corina es nuestra libertadora”, señaló González. “Ha luchado desde el minuto uno y no se ha vendido como sí han hecho otros opositores. Tiene mucha experiencia y, como ella dice, estará hasta el final”.

El júbilo por la captura de Maduro no se pudo ocultar / AP

Pese a la emoción, también hubo prudencia. “Ya hemos vivido cosas así, muchos anuncios, muchas expectativas rotas”, comentaron algunos migrantes en Lima. Sin embargo, este episodio fue diferente por el peso del actor que lo comunica y la reacción internacional.

Por ahora, varios gobiernos de otros países están enfrentados por las acciones de EU, pero la esperanza volvió a prenderse entre quienes han esperado por años el fin del chavismo. Mientras tanto, miles de venezolanos alrededor del mundo seguirán atentos al desarrollo de los hechos, con una mezcla de júbilo y cautela.

En Miami, la comunidad latina también salió a celebrar / Especial