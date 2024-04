La Wanders Lover revela que le amputaron parte de su cuerpo

La presentadora y modelo Wanders Lover compartió los problemas de salud que está sufriendo debido a una serie de cirugías estéticas que se practicó sin éxito y que incluso provocaron que le fuera amputada una parte de su cuerpo.

Yared Licona, quien se dio a conocer en el programa ‘Guerra de Chistes’, de Telehit, compartió en sus redes sociales imágenes y un texto en el que relata la pesadilla que ha vivido en los últimos meses, luego de que en su intento por mejorar su figura, se sometió a una operación estética en la que un médico le inyectó polímeros en los glúteos, lo que le ha desarrollado el Síndrome de Asia (síndrome autoinmunitario/inflamatorio inducido por adyuvantes), que es provocado por la aplicación de sustancias con fines estéticos de forma indiscriminada.

“Este mensaje es para crear consciencia, y es que en la actualidad estamos tan enfocados en lo superficial que nos sometemos a cirugías o tratamientos que podrían llevarnos a arriesgar nuestra vida.

“Yo confié en un médico para tunear mi cuerpo, y sin avisar inyectó polímeros a mis glúteos, sustancia que me generó el #SindromeDeAsia, mismo con el que tendré que lidiar por el resto de mi existencia”, se lee en la publicación que hizo en Instagram la Wanders Lover.

La Wanders Lover desde los 23 años se ha sometido a cirugías estéticas

La Wanders Lover aclaró que no ha revelado el nombre del médico que le inyectó polímeros en los glúteos porque en realidad no sabe quién fue, ya que desde muy joven se ha sometido a diferentes cirugías estéticas para perfeccionar su cuerpo.

“Se ha creado mucha controversia porque no digo el nombre del cirujano… No es que no lo quiera decir, es más bien que no lo sé, no sé qué cirujano fue, yo desde los 23 años me estoy operando, llevo muchas cirugías de busto, lipos, nariz, entonces no es que no quiera, quisiera saber quién fue para que me pagara algo de lo que he gastado”, confesó.

Entre las consecuencias que le ha generado el Síndrome de Asia producto de los polímeros que le fueron inyectados, destaca que a la Wanders Lover le tuvieron que amputar parte de sus glúteos.

“Es algo con lo que voy a batallar… Me quitó aproximadamente de cada glúteo cuatro dedos, se ve impresionante, sí lloré mucho, lo sufrí, pero me tienen de pie mis hijas”, declaró la presentadora para ‘Ventaneando’.

