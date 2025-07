Lalo Salazar habla sobre su ruptura con Laura Flores: “Se acabó, pero la quiero mucho”

El periodista Eduardo Salazar habló por primera vez sobre el noviazgo que tuvo con la actriz Laura Flores, revelando el motivo de su ruptura, así como aclarando si fue cierto que ella lo amenazó y persiguió en un lugar público el día que terminaron.

¿Cómo terminó su relación?

Fue justo a inicios de junio pasado, apenas tres meses después de haber anunciado su relación, que Laura Flores informó en redes sociales que ella y el presentador de noticias de Televisa ya no estaban juntos. Desde entonces, surgieron diversas especulaciones sobre los motivos de la ruptura y en qué términos habrían quedado, pues la cantante dio a entender que fue Lalo Salazar quien tomó la decisión de terminar.

“Se acabó, pero la quiero mucho. Aprendí mucho con ella, es una gran mujer, una gran mamá, una gran persona, una gran profesional”, comentó el periodista, quien también reconoció haber sentido tristeza por el final de la relación.

“Pues como en todo, cuando se acaba, uno se pone triste. Pero yo estoy seguro que le va a ir muy bien y yo espero que a mí también”, agregó.

¿Hubo violencia en la ruptura?

Cuestionado sobre si él fue quien decidió terminar el noviazgo, Lalo Salazar respondió:

“Los dos llegamos a un acuerdo”.

Respecto al rumor de que Laura Flores se tornó agresiva el día de la ruptura, al punto de que supuestamente lo habría perseguido con un cuchillo en un lugar público, el periodista fue enfático:

“No, no, no, eso es mentira. Nada de eso”, afirmó, sin ahondar más en los detalles del mediático noviazgo.

