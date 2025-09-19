¡Legendario! Se cumplen 20 años del estreno de How I Met Your Mother

La icónica serie de televisión, How I Met Your Mother cumple 20 años de haber emitido su primer episodio. En redes sociales, el elenco, equipo de producción y fans recordaron los mejores momentos del show.

X: @OfficialHIMYM

Con nueve temporadas emitidas, How I Met Your Mother se convirtió en una de las series favoritas de millones de personas, gracias a las historias y aprendizajes que Ted Mosby les daba, además de los personajes memorables como Robin Scherbatsky, Marshall Eriksen, Lily Aldrin y Barney Stinson.

Actores celebran los 20 años de How I Met Your Mother

Josh Radnor, actor que interpretó a Ted Mosby publicó en redes sociales un par de fotografías de las primeras temporadas de la serie, con un mensaje que conmovió a varios de los fans del show.

"Hicimos una serie sobre un hombre que mira hacia atrás a un momento decisivo en su vida y en la vida de sus amigos más cercanos. Y ahora, todos estos años después, nosotros estamos mirando hacia atrás a ese momento decisivo en nuestras propias vidas (cuando estábamos haciendo una serie sobre un momento decisivo en la vida de estos personajes...)", escribió Radnor.

Raise a glass, sing along, and get ready cause TOMORROW is the #HowIMetYourMother pilot anniversary!



Stream all episodes on Hulu and with #HuluOnDisneyPlus pic.twitter.com/lWXsqVva2E — HIMYM (@OfficialHIMYM) September 18, 2025

How I Met Your Mother y su impacto en la vida de las personas

20 años del inicio de una serie que marcó la vida de millones de personas alrededor del mundo, quienes hoy recuerdan los mejores momentos en redes sociales, en pláticas con su círculo cercano y que llevan los aprendizajes para tratar de ser mejores seres humanos.

X: @OfficialHIMYM



