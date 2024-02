Luis Fernando Peña revela que fue hospitalizado por ataque de ansiedad con estrés

El actor Luis Fernando Peña (41 años) habló por primera vez de la hospitalización que sufrió hace unas semanas, revelando que fue un ataque de ansiedad con estrés provocado por la excesiva carga de trabajo los motivos que lo llevaron a ser internado.

Fue el pasado 22 de febrero que el propio actor que le dio vida al personaje de Ulises en la película 'Amar te duele', compartió en sus redes sociales una imagen en donde se le ve en una cama de hospital y recibiendo suero, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

¿Qué le pasó al actor Luis Fernando Peña?

En un encuentro con medios de comunicación, Luis Fernando Peña contó que fue mientras estaba en Puebla en una exposición junto a su familia, que comenzó a sentirse mal.

“Como me lo dijo el doctor, mi terapeuta, fueron dos años de mucho trabajo donde se me juntaron hasta cinco o seis proyectos, entonces hubo que soltar todo esto, tener un mes de vacaciones, entre comillas, porque había que regresarle el tiempo a la familia y bajar un poquito la guardia, relajarme de más y fue donde me pegó el exceso de trabajo, afortunadamente estamos bien, con prescripciones médicas”, comentó.

El actor de Televisa añadió que fue un ataque de ansiedad con estrés lo que lo hizo ir de emergencia al hospital, por lo que ahora “andamos medicados, con un poco de ansiolíticos para bajar los niveles de estrés y ansiedad, pero ya bien, regresando al trabajo, al final del día es lo que me importa, no es que no me cuide, pero me volvía loco en la casa sin hacer nada, necesitaba regresar al trabajo, pero ya estamos bien”.

Luis Fernando Peña pide ponerle atención a la salud mental

Por último, Peña espera que su caso sirva de ejemplo para que la gente le ponga más atención a su salud mental. “La terapia debería formar parte de la canasta básica del mexicano y más por los tiempos que hemos vivido”, culminó.

