Marcha 8M CDMX 2025: Convocatorias, horarios, rutas y todo lo que necesitas Saber

El 8 de marzo, diversas colectivas feministas marcharán en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, exigiendo el fin de la violencia de género, igualdad y respeto a los derechos de las mujeres. Se organizarán varios puntos de concentración y se espera la participación de miles de mujeres, incluyendo grupos de víctimas de violencia, infancias, la comunidad LGBT.

Al llegar al Zócalo, se llevan a cabo presentaciones artísticas, se comparte información sobre acciones futuras en defensa de los derechos de las mujeres.

Ruta de la marcha 8 de marzo en CDMX

La marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México se inicia en diversos puntos emblemáticos, tales como el Ángel de la Independencia y la Glorieta de las Mujeres que Luchan, y se dirige hacia el Zócalo a través de Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Calle 5 de Mayo. Aunque la Glorieta ha sido el punto de reunión en años anteriores, aún no se ha establecido una hora para el evento de 2025. Al llegar al Zócalo, se llevan a cabo presentaciones artísticas, se comparte información sobre acciones futuras en defensa de los derechos de las mujeres, y representantes de diversas colectivas dirigen mensajes a las asistentes.

Convocatorias para la marcha del 8 de marzo en CDMX

La colectiva We R Women On Fire ha convocado a una reunión el 8 de marzo en la Fuente Diana Cazadora a las 11:30 horas, con un avance programado para las 12:30. Por otro lado, la Contingenta Sorora 2025 ha anunciado su marcha, la cual dará inicio en la Glorieta de las Mujeres que Luchan. Para participar en este evento, se requiere un registro previo, que incluye espacios destinados a mujeres trans, cis y poblaciones no binarias. Esta contingenta se reunirá a las 11:30 y partirá hacia el Zócalo a las 12:00 horas.

El 8 de marzo, diversas colectivas feministas marcharán en la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer. / X |

Recomendaciones para la marcha del 8 de marzo en CDMX

Si planeas asistir a la marcha del 8 de marzo en la CDMX, aquí tienes algunas recomendaciones para una experiencia segura y organizada:

Antes de la marcha

- Infórmate sobre la ruta: Conoce los puntos de reunión y el trayecto, que generalmente va del Ángel de la Independencia al Zócalo.

- Organízate con un grupo: Es mejor ir acompañada y tener un punto de encuentro en caso de separarse.

- Vístete cómodamente: Usa ropa ligera y calzado cómodo, preferiblemente en colores morado o verde en apoyo al movimiento.

- Prepara una mochila ligera: con agua, snacks, bloqueador solar, identificación, teléfono cargado, gel antibacterial, gafas de protección, y carteles con tus mensajes.

Para asistir a la marcha es recomendable seguir conocer los puntos de reunión, usar ropa ligera y cómoda./ Nosotras |

