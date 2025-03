Mau Nieto revela que le diagnosticaron cáncer de piel: “Un día me salió un granito en el pecho”

El conductor y comediante Mau Nieto sacudió las redes sociales luego de compartir que le fue diagnosticado cáncer de piel, luego de que su esposa notara como anormal un pequeño grano que le salió en el pecho.

Mau Nieto es parte del programa 'Me caigo de risa'/IG: @maunieto |

Fue mediante un video compartido en sus redes, que el también standupero y miembro del programa ‘Me caigo de risa’, relató lo sucedido mientras se encuentra convaleciente en casa tras la operación a la que se sometió de emergencia.

“Mi esposa es dermatóloga y me diagnosticó cáncer de piel, nada grave... A mí sí me gusta broncearme, me gusta exponerme al sol y casi nunca uso protector solar. Un día me salió un granito en el pecho, algo pequeño, me lo rascaba, una vez me sangró. Después se empezó a poner raro, parecía una quemada de cigarro.

El cáncer de piel salió a relucir mediante un granito en el pecho/IG: @maunieto |

“Me dijo: ‘eso no es normal, ya cambió de color, ya cambió de forma’. Así que lo checamos y me dijo que era un cáncer de piel de los más comunes, nada grave... Con ayuda de Carlita me lo quitaron y lo mandaron a patología”, comentó el comediante.

Por último, Mau Nieto compartió que será en 15 días cuando le den los resultados sobre qué tanto lo afectó el cáncer de piel que le fue detectado, al igual que recomendó a sus seguidores cuidar de su pie, especialmente utilizando protector solar.

El comediante recibirá los resultados médicos que le hicieron en 15 días/IG: @maunieto |

“En 15 días tengo que ir para que me den los resultados, mientras tengo que estarlo protegiendo para que cierre bien. Me dirán qué tan profundo estaba... No estaba tan al fondo, en teoría eso es bueno porque quiere decir que no se expandió y no se fue a otras zonas. Exhorto a toda la gente que utilicen protector solar y vayan con su médico”, concluyó.

