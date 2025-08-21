Minería sustentable encamina la profesionalización del sector: Roberto Guzmán García

La minería en México se encuentra ante un momento clave de transformación con la reciente firma del convenio para la conformación del Comité Educativo de Minería México 2025, una iniciativa que, de acuerdo Roberto Guzmán García, busca sentar las bases para una nueva era en el sector minero nacional.



Basada en la sustentabilidad, la innovación tecnológica y la profesionalización del capital humano, el Comité yace como el resultado de la colaboración entre instituciones educativas, organismos empresariales y autoridades gubernamentales.



“La lectura que le podemos dar a la iniciativa quienes estamos inmersos en el entorno minero es que tiene como objetivo articular esfuerzos académicos y productivos para diseñar programas de formación técnica y científica que respondan a las nuevas exigencias de la industria minera”, explica el experto mexicano.

No obstante, Roberto Guzmán García también detalla que la minería del futuro no sólo dependerá de la extracción eficiente de recursos, sino de su capacidad de adaptarse a un entorno regulatorio más estricto, a una ciudadanía más exigente y a los compromisos internacionales en materia ambiental.Por otro lado, el especialista acota que la iniciativa cobra aún más relevancia al integrarse estratégicamente con los objetivos del, una política pública federal que posiciona al estado norteño como punta de lanza en la transición energética del país.Cabe destacar que, dicho plan busca impulsar el desarrollo de energías limpias, como la solar, el litio y el hidrógeno verde, en una región clave para la minería mexicana.

“El litio, por ejemplo, es un recurso con gran demanda global debido a su uso en baterías para vehículos eléctricos. México debe desarrollar capacidades técnicas y científicas para explotar este mineral de forma sostenible. La profesionalización del sector será vital para garantizar que los beneficios sociales y económicos no vayan en detrimento del medio ambiente ni de las comunidades locales”, alerta Roberto Guzmán García.Y ante ello, según expone el experto mexicano, el Comité Educativo se perfila para generar una red de centros de investigación aplicada, promover certificaciones en buenas prácticas mineras, y fomentar la participación de jóvenes y mujeres en carreras relacionadas con la industria extractiva.Razones por la cuales, el especialista insiste en que la sinergia entre el ámbito educativo y los ejes del Plan Sonora permitirán no sólo una minería más sustentable, sino también más competitiva.

