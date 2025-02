¡Mira el primer tráiler de 'Los 4 Fantásticos'!

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos', que se estrenará este verano. Este reinicio del famoso equipo de superhéroes cuenta con Pedro Pascal como Reed Richards y Vanessa Kirby como Sue Storm. La película se sitúa en una versión alternativa de los años 60, con un tono nostálgico que recuerda la era de la exploración espacial, diferenciándose de otras producciones del Universo Cinematográfico de Marvel.

Marvel Studios ha lanzado el primer tráiler de 'Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos'. | Marvel |

Primer tráiler de "Los 4 Fantásticos"

'Los Cuatro Fantásticos (2025)', titulada 'The Fantastic Four: First Steps', es una película del MCU que reinicia la historia del famoso grupo de superhéroes. Ambientada en un mundo retro-futurista de los años 60, sigue a Reed Richards, Sue Storm, Johnny Storm y Ben Grimm mientras equilibran sus vidas familiares con su papel como héroes, defendiendo la Tierra de Galactus y su heraldo, Silver Surfer. A diferencia de versiones anteriores, los personajes ya tienen sus poderes debido a un accidente espacial. La película forma parte de la Fase 6 del MCU.

Welcome to the family.



Marvel Studios' #TheFantasticFour: First Steps arrives in theaters July 25. pic.twitter.com/vkJNJQBBmk — Fantastic Four (@FantasticFour) February 4, 2025

¿Cuándo se estrena "Los 4 Fantásticos"?

El reinicio de la película de la Primera Familia de Marvel, dirigido por Matt Shakman, conocido por 'WandaVision', se estrenará el 25 de julio.

La película se estrena el 25 de julio de 2025. | Marvel |

