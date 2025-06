Muere Anne Burrell, chef estrella de TV que trabajó en restaurante Michelin

La reconocida chef y conductora de televisión Anne Burrell fue encontrada sin vida en su casa en Brooklyn, Nueva York, según informaron las autoridades locales. A pesar de la intervención de los servicios de emergencia, los intentos por reanimarla no tuvieron éxito, y su deceso fue confirmado en el lugar.

Burrell, de 54 años, era conocida no solo por su personalidad vibrante en pantalla, sino también por su destacada trayectoria en la alta cocina. De acuerdo con la revista People, su familia emitió un comunicado emotivo tras su fallecimiento: “Anne era una esposa, hermana, hija, madrastra y amiga muy querida; su sonrisa iluminaba cada habitación (…) Su calidez, su espíritu y su amor infinito permanecen eternos”.

La chef trabajó por años en un restaurante con estrella Michelin / FB: @ChefAnneBurrell|

Una carrera forjada en europea

Durante su etapa de formación, Anne Burrell estudió en el Instituto Culinario de América e hizo una estancia académica en Italia, donde trabajó en La Taverna del Lupo, en Umbría, y posteriormente en La Bottega del 30, restaurante que obtuvo una estrella Michelin durante más de dos décadas. Fue allí donde consolidó su pasión por la cocina rústica y de sabores intensos.

De regreso en Estados Unidos, colaboró con restaurantes como Felidia, Lumi y Savoy, donde asumió el cargo de chef en jefe y refinó su estilo propio: sencillo, potente y lleno de carácter.

Anne fue conductora y juez de varios programas de cocina en Estados Unidos / FB: @ChefAnneBurrell|

De la cocina al set

Anne alcanzó la fama internacional a partir de 2008, cuando se convirtió en conductora de Secrets of a Restaurant Chef, un reality que duró nueve temporadas. También participó en otros formatos como Iron Chef America, Chef Wanted y Worst Cooks in America, y su más reciente aparición fue en House of Knives, transmitido en marzo de 2025.

Autora de dos libros (Cook Like a Rock Star y Own Your Kitchen), Burrell también fue una figura clave en eventos gastronómicos como el Festival de Vino y Comida de Puerto Rico. Su legado queda no solo en los platillos que enseñó a preparar, sino también en el impulso que dio a miles de personas para incursionar en la cocina con pasión y autenticidad.

La estrella de la cocina fue encontrada muerta en su casa de NY / FB: @ChefAnneBurrell|

