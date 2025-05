Muere Ed Gale, actor que dio vida a Chucky el 'Muñeco diabólico'; tenía 61 años

El actor estadounidense Ed Gale, recordado por encarnar al temido Chucky en la franquicia de Child’s Play, falleció este martes en Los Ángeles a los 61 años, según confirmó el medio TMZ. Hasta ahora, no se han revelado las causas de su muerte.

El actor estadounidense Ed Gale, recordado por encarnar al temido Chucky en la franquicia de Child’s Play, falleció este martes en Los Ángeles a los 61 años, según confirmó el medio TMZ/Redes Sociales |

Gale dejó una huella en el cine de ciencia ficción y terror durante los años 80 y 90. Su debut protagónico llegó en 1986 como el personaje físico de Howard the Duck. Sin embargo, alcanzó gran notoriedad dos años más tarde, al personificar al diabólico muñeco Chucky en Muñeco diabólico (1988), participación que repitió en Child’s Play 2 y Bride of Chucky.

Carrera marcada por personajes icónicos

Originario de Plainwell, Michigan, Gale nació con enanismo y se mudó a California con apenas 41 dólares para perseguir su sueño de actuar. Su talento lo llevó a acumular más de 130 créditos en cine, televisión y comerciales. Además de sus papeles más famosos, actuó en títulos como Chopper Chicks in Zombietown, Spaceballs, Bones, The Polar Express y la serie Land of the Lost.

Originario de Plainwell, Michigan, Gale nació con enanismo y se mudó a California con apenas 41 dólares para perseguir su sueño de actuar/Redes Sociales |

Bajo investigación al final de su vida

En 2023, Gale enfrentó controversia tras ser acusado por un grupo vigilante en línea de intentar mantener relaciones con menores. Aunque el Departamento de Policía de Los Ángeles confiscó sus dispositivos electrónicos, no fue arrestado ni imputado formalmente. El caso permanecía bajo investigación hasta su deceso.

En 2023, Gale enfrentó controversia tras ser acusado por un grupo vigilante en línea de intentar mantener relaciones con menores/Redes Sociales |

La industria del entretenimiento despide a un actor que, pese a su estatura, dejó una gran figura del cine de culto.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Cuánto dinero en efectivo puedes guardar en casa sin ser investigado por el SAT en 2025?