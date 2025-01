Muere The Vivienne, la drag queen de Drag Race a los 32 años

La Vivienne, ganadora de Drag Race UK en 2019, ha fallecido a la edad de 32 años, lo que ha suscitado un profundo pesar entre sus admiradores en el Reino Unido y en todo el mundo. Su nombre se ha convertido en tendencia en las redes sociales tras el anuncio de su deceso.

La Vivienne, ganadora de Drag Race UK en 2019 | IG @thevivienne_|

Muere The Vivienne a los 32 años

James Lee Williams, conocido en el ámbito artístico como la drag queen The Vivienne, ha fallecido a la edad de 32 años, según lo confirmado por su publicista, Simon Jones. La noticia fue divulgada a través de las redes sociales, donde se destacó el notable talento de The Vivienne en el baile, el maquillaje y el canto, así como su éxito en el mundo de la telerrealidad.

"Con inmensa tristeza les informamos que nuestro querido James Lee Williams, The Vivienne, falleció este fin de semana. James era una persona increíblemente amada, de buen corazón y asombrosa. Su familia está desconsolada por la pérdida de su hijo, hermano y tío. Están muy orgullosos de las cosas maravillosas que James logró en su vida y carrera", precisó.

Michelle Visage, compañera de The Vivienne en 'RuPaul's Drag Race UK', expresó su tristeza por la partida de The Vivienne, diciendo: "No tengo palabras. Totalmente desconsolada".

"No sé cómo decir lo que siento. Mi querida The Vivienne, nos remontamos a cuando comencé a ir al Reino Unido. Siempre estuviste ahí, siempre riendo, siempre dando, siempre en el punto. Tu risa, tu ingenio, tu talento, tu drag. Me encantó todo, pero me encantó tu amistad sobre todo. Fuiste un faro para muchos. Verte hacer tu debut en el West End fue increíble para mí, ser testigo de tu sueño hecho realidad frente a mis ojos. Soy afortunada de haberte conocido y de haberme reído contigo tantas veces. Te amo. Que tu luz brille ferozmente, por siempre. MI ÁNGEL, vuela alto".

¿Quién fue The Vivienne?

James Lee Williams, conocido artísticamente como The Vivienne, nació el 12 de abril de 1992 en Colwyn Bay, Reino Unido. En 2015, se convirtió en la primera embajadora de 'RuPaul's Drag Race' en el Reino Unido y ganó la primera temporada de 'RuPaul's Drag Race UK' en 2019. Además, creó una serie web titulada 'The Vivienne Takes in Hollywood', la cual se estrenó el 9 de abril de 2020 en BBC Three, en la que documenta su experiencia en Hollywood para la producción de un video musical.



se convirtió en la primera embajadora de 'RuPaul's Drag Race' IG @thevivienne_|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ‘Coque’ Muñiz reveló de cuánto fue la multa por equivocarse al cantar el Himno Nacional de México