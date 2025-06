¿Murió integrante de Los Tigres del Norte? Esto se sabe

Durante las últimas horas se ha vuelto tendencia el nombre del grupo mexicano Los Tigres del Norte, luego de que una publicación en redes sociales de la misma agrupación desatara rumores sobre la supuesta muerte de su integrante Eduardo Hernández.

Una trayectoria que marcó la música regional

Fundados en 1968 en Mocorito, Sinaloa, aunque consolidados en San José, California, Estados Unidos, Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones más emblemáticas y representativas de la música regional mexicana, especialmente del género norteño y corridos. Su carrera abarca más de cinco décadas y se caracteriza por letras que abordan temas sociales, migración, amor, desamor, injusticia y la vida del pueblo mexicano, lo que les ha valido un lugar especial en la cultura musical de habla hispana.

Los Tigres del Norte son una de las agrupaciones consentidas del público/IG: @lostigresdelnorte|

Entre sus canciones más conocidas destacan La Puerta Negra, Jefe de Jefes, Golpes en el Corazón, Contrabando y Traición (La Camelia), Ni Aquí ni Allá y La Jaula de Oro. Además, han recibido múltiples reconocimientos, como Premios Grammy y Latin Grammy, así como el Premio Billboard a la Trayectoria Artística, en 2022.

Integrantes principales (familia Hernández):

Jorge Hernández – voz y acordeón (líder del grupo)





Hernán Hernández – bajo eléctrico





Eduardo Hernández – saxofón, bajo sexto, acordeón





Luis Hernández – voz y guitarra





Óscar Lara – batería (ya retirado)

¿Qué provocó la confusión sobre Eduardo Hernández?

Toda esta historia musical ha convertido a Los Tigres del Norte en una de las agrupaciones consentidas del público, mismo que mostró preocupación tras una publicación en Instagram realizada por el grupo, la cual incluía la imagen de Eduardo Hernández, quien toca el saxofón, bajo sexto y acordeón.

La confusión surgió porque junto a la foto de Eduardo Hernández se leía la frase: “Te dejo mis abrazos, te dejo mis besos, recuérdame así”, que forma parte de la canción Tus últimas palabras. Además, la imagen fue acompañada con el texto: “Con un nudo en la garganta…” y el emoji de un corazón herido.

Dicha publicación fue tomada por muchos seguidores como el anuncio del fallecimiento de Eduardo Hernández, ya que la canción Tus últimas palabras suele ser utilizada por muchas personas para despedir a un ser querido.

Esta fue la publicación que generó la confusión/IG: @lostigresdelnorte|

Reacciones de los fans

“Hace 11 meses me tocó a mí despedir a mi madre... canción que llega a lo más profundo” y “Hace 19 días falleció mi hijo de 17 años en un accidente, esta canción…”, son algunos comentarios de personas que se identificaron con la publicación. Otros expresaron el susto que sintieron al pensar que Eduardo Hernández había fallecido.

“Yo no me llevo así, casi me da el patatús”; “Me asustaron”; “Todos pensando que ya se había petateado el señor” y “Exijo que me regresen mis lágrimas”, fueron algunos de los mensajes compartidos en redes sociales.

Tanto Eduardo Hernández como el resto de integrantes parecen estar sanos y salvos/IG: @lostigresdelnorte|

Solo una confusión

Hasta ahora, todo hace indicar que únicamente se trató de una confusión, ya que Los Tigres del Norte no han notificado sobre el deceso de alguno de sus integrantes.

