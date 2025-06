VIDEO: Captan platillo volador real sobre Afganistán: el primer ovni validado por el Pentágono

Un video captado por una plataforma de reconocimiento militar estadounidense sobre la frontera entre Afganistán y Pakistán está dando la vuelta al mundo.

La grabación, realizada el 23 de noviembre de 2020, muestra un objeto volador no identificado (UAP, por sus siglas en inglés) con forma de disco que emerge y desaparece entre las nubes. Según el Pentágono, se trata del primer avistamiento de este tipo oficialmente clasificado y hecho público.

Las imágenes térmicas, reveladas por los periodistas de investigación Jeremy Corbell y George Knapp, muestran al objeto maniobrando sin señales visibles de propulsión.

Imágenes del Ejército de EU confirmaron el ovni / Redes Sociales|

"Es la primera vez en la historia que los militares filmaron imágenes de una UAP en forma de disco… tiene implicaciones enormes", afirmó Corbell a DailyMail.com.

Lo más impactante es que los sensores térmicos no detectaron emisiones de calor provenientes del supuesto sistema de propulsión. “No se ven columnas de calor saliendo de este objeto en forma de disco”, explicó Corbell. “Eso es uno de los aspectos más salvajes”.

Según los investigadores, el objeto se desplazó abruptamente entre las nubes, cambiando de dirección sin lógica aparente. Las estimaciones sugieren que tendría un diámetro de entre 200 y 400 metros.

El platillo volador aparecía y desaparecía de entre las nubes / Redes Sociales|

Las imágenes, que estaban clasificadas dentro de los programas oficiales de inteligencia de EE.UU., fueron validadas durante dos años por Corbell y Knapp antes de su publicación. “No se suponía que se hiciera público. Pero debería haberlo sido”, afirmó Knapp en su podcast Weaponized.

El hallazgo ha generado una nueva ola de discusión sobre el fenómeno OVNI. “El público tiene un derecho y una necesidad de saberlo”, sentenció Corbell. “Esto es digno de debate internacional”.

LARGE “DISC” UAP / ACTIVITY : UAP NAVIGATES THROUGH CLOUDS / DETECTION : AIR FORCE / 23 NOV 2020



Investigative journalists Jeremy Corbell and George Knapp obtained and are revealing for the first time - military filmed footage of a UAP - officially documented and catalogued… pic.twitter.com/zi8bermkyb

— Jeremy Kenyon Lockyer Corbell (@JeremyCorbell) June 17, 2025