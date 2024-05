¡Participa en la carrera con temática de Wonder Woman en la CDMX! Aquí te damos los detalles para participar.

¡Prepárense Amazonas! Si eres amante del deporte y te gustan los cómics, este magnífico evento te interesará, pues a finales de este mes se albergará la edición 2024 de la carrera Wonder Woman en México. Un evento que consta de 5 y 10 kilómetros con el propósito de fomentar el deporte y acercarte más a la superheroína más simbólica de las últimas décadas.

Ve preparando tus tenis y tu atuendo, pues se ha anunciado que podrán participar personas a partir de los 15 años de edad, El Comité Organizador, Emoción Deportiva (Sport City S. A. de C. V.) ya ha dado la información sobre el fantástico evento en días anteriores, ¡No te preocupes! Aquí te damos todos los detalles.

Motivos de descalificación

- No respetar las obligaciones del competidor.

- Subirse a cualquier tipo de vehículo.

- Participar con carreolas y/o mascotas.

Lugar y Hora

Lugar: Pedregal.

Disparo de salida: 07:00 horas

Costos

La cuota normal 1 es de $599.00 pesos mexicanos y tiene una vigencia del 01 al 15 de marzo de 2024 a las 23:59:59 horas.

La cuota normal 2 tiene un costo de $699.00 pesos mexicanos y tendrá una vigencia del 16 de marzo al 24 de mayo de 2024 a las 16:00 horas.

También existe una couta extemporánea con costo de $799.00 pesos mexicanos y su vigencia es hasta el 25 de mayo de 2023, durante la entrega de número, sujeto a disponibilidad.

Podrás inscribirte desde la comodidad de tu casa u oficina a cualquier hora del día, con cargo a tu tarjeta de crédito o débito (Visa o MasterCard).Recibirás confirmación de inscripción en tu correo electrónico.

Por seguridad del tarjetahabiente, solo podrás realizar hasta 2 operaciones de compra de inscripciones con la misma tarjeta de crédito o débito el mismo día.

Centros de inscripción

Ubica tu Tienda de Deportes Martí más cercana, aquí. Ten en cuenta que los centros de inscripción se cerrarán el viernes previo a la fecha del evento hasta las 16:00 horas.

Ten en cuenta lo siguiente:

- No habrá duplicidad de premios.

- No habrá premios en efectivo.

- La vigencia para recoger tu premio es 15 días hábiles después del evento.

- Es obligatorio presentar identificación Oficial en ORIGINAL, para reclamo de premiación.

- Para efectos de premiación se considera el tiempo oficial.

- Durante la ceremonia de premiación los ganadores deberán vestir la playera oficial del evento.

- El participante, con número de cortesía, que ocupe lugar en pódium de premiación, únicamente se entregará el reconocimiento o trofeo, que corresponda a su posición; no tienen derecho a premiación económica, concursos, dinámicas, regalos, monederos electrónicos, etc.

- En la categoría en la que deberá inscribirse el participante será de acuerdo con su edad cumplida al día del evento.

- Para declarar una categoría conformada y tener derecho a premiación, deberá contar la categoría con un registro de por lo menos seis participantes inscritos y en la línea de salida el día del evento. En caso de que no haya al menos seis inscritos en alguna de las categorías, sin excepción, se declarará desierta.

- Los corredores que estuvieran inscritos podrán participar, pero sin derecho a la premiación.

