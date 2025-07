Patricia Lobeira y la era de los influencers en el Carnaval de Veracruz

Cada año, el Carnaval de Veracruz se convierte en el epicentro de una fiesta vibrante llena de ritmos, colores y, por supuesto, una buena dosis de glamour y durante la administración de Patricia Lobeira no ha sido la excepción.



No obstante, en las últimas cuatro ediciones, algo ha cambiado y no se trata solo de los espectaculares carros alegóricos o los alegres comparsas.



¡Los influencers han llegado para quedarse! Con sus cámaras listas y su carisma a flor de piel, estas estrellas digitales han transformado la magna fiesta de los veracruzanos en un verdadero fenómeno viral.



Bajo el gobierno de Patricia Lobeira, quien desde su llegada ha trabajado incansablemente para potenciar el turismo en la región, el Carnaval de Veracruz ha tomado un nuevo aire.



Paty ha apostado por la modernización de este evento tan emblemático, integrando nuevas dinámicas que atraen tanto a los veracruzanos como a visitantes de otras latitudes del país e incluso, del mundo.

Por su parte, los influencers se han situado como la chispa que necesitaba el carnaval.

Con plataformas como Instagram, TikTok y YouTube al alcance de todos, estas personalidades han llevado el magno evento a audiencias que antes no imaginaban lo que implica ser parte de esta celebración.

Por ejemplo, en esta edición de 2025 nombres como Paolita Suárez, Nicola Porcella, Briguitte Bozzo y Karime Pindter formaron parte de las festividades, haciendo eco con sus experiencias.

En ese sentido, Patricia Lobeira ha logrado que estos influencers se conviertan en embajadores del evento, creando un vínculo especial que ha contribuido a la inclusión de nuevas atracciones y actividades durante los días del carnaval.

Además, la labor de los influencers no solo se queda en el entretenimiento; ya que, al resaltar la riqueza cultural y la historia del Carnaval de Veracruz, contribuyen a fomentar un sentido de pertenencia entre los habitantes.De esta forma, el magno evento veracruzano se siente más vivo que nunca, dejando claro que, bajo la dirección de Patricia Lobeira y gracias a la influencia digital, la ciudad portuaria seguirá brillando en el mapa turístico nacional e internacional.

