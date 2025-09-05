¿Perdiste tu empleo en CDMX? Este 9 de septiembre puedes solicitar el Seguro de Desempleo

Si vives en la Ciudad de México y perdiste tu trabajo formal por causas ajenas a tu voluntad, este martes 9 de septiembre será clave: es el único día para registrarte en línea y solicitar el Seguro de Desempleo, un apoyo económico diseñado para ayudarte mientras encuentras una nueva oportunidad laboral.

Un solo día de registro/iStock

Registro en una sola fecha

La Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo (STyFE) de la Ciudad de México anunció que este martes 9 de septiembre será el único día para registrarse al Seguro de Desempleo 2025, un programa que brinda apoyo económico a personas que perdieron su empleo formal.

El registro estará disponible solo por 24 horas, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas, a través de la plataforma tramites.cdmx.gob.mx/desempleo .

¿A quiénes está dirigido?

El Seguro de Desempleo está destinado a quienes:

Residen en la CDMX.

Tienen entre 18 y 64 años 9 meses .

Perdieron su empleo formal desde el 1° de enero de 2023 por causas ajenas a su voluntad.

Laboraron al menos seis meses acumulados entre 2023 y 2024 .

No reciben otro apoyo económico similar, pensión, jubilación o subsidio mayor al monto del programa.

Además, existen criterios específicos para personas en situación de vulnerabilidad, como migrantes, refugiados, víctimas de violencia, preliberados y grupos prioritarios.

¿Cuánto apoyo se otorga?

El monto mensual del Seguro de Desempleo es de $3,439.46 pesos, que puede entregarse hasta por tres meses consecutivos, lo que representa un máximo de $10,318.38 pesos.

El monto mensual del Seguro de Desempleo es de $3,439.46 pesos/iStock

Requisitos y documentos

Para solicitar el apoyo, los interesados deben contar con:

Identificación oficial vigente con fotografía y firma.

CURP.

Comprobante de pérdida de empleo (constancia laboral, semanas cotizadas en IMSS o ISSSTE, entre otros).

Carta compromiso y carta bajo protesta de decir verdad, debidamente firmadas y escaneadas.

El trámite requiere ingresar con la Llave CDMX en la plataforma digital.

Obligaciones de los beneficiarios

Quienes accedan al segundo y tercer pago del apoyo deberán cumplir con ciertas acciones, como:

Postularse a vacantes laborales.

Comprobar la participación en cursos de capacitación.

Con esto, el programa busca no solo brindar un respaldo económico, sino también facilitar la reinserción laboral de los solicitantes.

Detalles de la convocatoria/ Secretaría de trabajo y fomento al empleo