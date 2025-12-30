Presentan Agua VIDA con vitaminas antioxidantes

En un mercado cada vez más exigente, donde consumidores jóvenes buscan opciones refrescantes, ricas y funcionales sin comprometer su bienestar, AJEMEX presentó su nueva línea “Agua VIDA con Vitaminas Antioxidantes”, una propuesta diseñada para quienes quieren disfrutar sin culpa y mantenerse activos con un estilo de vida equilibrado.



Con sabores vibrantes, una fórmula ligera y una combinación estratégica de vitaminas antioxidantes, esta bebida se perfila como una de las alternativas más atractivas y completas dentro del segmento de aguas saborizadas en México.



Respaldada por la experiencia de AJEMEX en el desarrollo de productos que equilibran sabor, innovación y accesibilidad, Agua VIDA llega al mercado en sabores frutales que conectan con los gustos de las nuevas generaciones, entre ellos naranja, limón y su innovador piña-coco.



Su diferencial además radica en una mezcla de vitaminas antioxidantes clave, las cuales son reconocidas por su papel en la protección celular y el metabolismo energético.



Dentro de la categoría de bebidas ligeras, un sector que en México mantiene un crecimiento sostenido impulsado por la demanda de opciones más naturales y bajas en calorías, Agua VIDA con Vitaminas Antioxidantes destaca por su formulación con bajo contenido calórico y perfil sensorial refrescante.



De acuerdo con estudios de consumo publicados por Kantar México y NielsenIQ, las nuevas preferencias apuntan a productos que combinen funcionalidad y sabor, especialmente entre personas de entre 18 y 35 años; de modo que esta nueva marca del portafolio de AJEMEX se alinea con esa tendencia de forma precisa.

De acuerdo con portavoces de la propia multinacional latina, con Agua VIDA se busca ofrecer una bebida que acompañe el ritmo actual de los consumidores, el cual yace como dinámico, consciente y lleno de energía.



Asimismo, los sabores de la bebida están pensados para refrescar y brindar una experiencia deliciosa, mientras que las vitaminas antioxidantes aportan un beneficio real que se adapta a las necesidades diarias que el cuerpo demanda.



Por otro lado, alineado a su ADN medioambiental, la compañía a través de su nueva marca continúa impulsando iniciativas que reduzcan su huella ambiental y promuevan un consumo más consciente, tal como lo recomiendan organismos internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).



Con una propuesta fresca, nutritiva y accesible, “Agua VIDA con Vitaminas Antioxidantes” se consolida como una opción ideal para quienes buscan sabor y bienestar en un solo trago.



Mientras que, su llegada al mercado mexicano reafirma la posición de AJEMEX como referente en bebidas que evolucionan junto con el consumidor mexicano, ofreciendo alternativas que permiten disfrutar plenamente y sin culpa.