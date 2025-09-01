Primer informe de Sheinbaum: Responde a Trump y presume baja en pobreza

Claudia Sheinbaum rindió su primer informe de gobierno en Palacio Nacional, tras 11 meses al frente de la presidencia de México, en medio de una agenda marcada por la presión de Donald Trump, los reclamos sobre el narcotráfico y una intensa actividad legislativa. Aun así, la mandataria destacó una “gran hazaña”: la reducción de más de 8.3 millones de personas en situación de pobreza, según el INEGI.

“Hoy vengo a rendir cuentas no con palabras vacías sino con resultados que se reflejan en la vida cotidiana de millones de mexicanas y mexicanos”, dijo Sheinbaum.

Palacio Nacional fue sede de esta primera rendición de cuentas de la mandataria/AP |

Tensión comercial con EE.UU., pero sin ruptura

La presidenta reconoció las “situaciones complejas” generadas por los aranceles de Washington, pero aseguró que ha logrado construir una “relación de respeto mutuo” con el gobierno estadounidense. Dijo que espera mejores condiciones en el marco del T-MEC, cuya revisión está prevista para 2026.

En julio, Sheinbaum logró postergar por 90 días un arancel general del 30 % propuesto por Trump a productos mexicanos. Sin embargo, se mantienen los gravámenes sobre el sector automotriz, acero, aluminio y cobre.

Donald Trump fue protagonista de este primer informe de Sheinbaum/AP |

Contra el narco: detenciones y extradiciones

Sheinbaum cambió la estrategia de seguridad y se alejó del enfoque de “no confrontación” de AMLO. Con Omar García Harfuch al frente de la Secretaría de Seguridad, se intensificaron los decomisos y arrestos de líderes criminales.

Enviaron a Estados Unidos a 55 capos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, solicitado desde hace años por el asesinato de un agente de la DEA.

Pese a estos esfuerzos, la violencia persiste en estados clave como Guanajuato, Sinaloa, Jalisco, Guerrero y Baja California.

Se viene acuerdo de seguridad con Estados Unidos

En su informe, Sheinbaum anunció que en dos días se reunirá con el secretario de Estado, Marco Rubio, para establecer un nuevo “marco de colaboración en materia de seguridad”.

Aseguró que este se basará en la “responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación”.

El legado de AMLO sigue presente

Aunque Sheinbaum ha intentado imprimirle su sello personal al gobierno, la comparación con Andrés Manuel López Obrador es constante. Según el analista Javier Rosiles Salas, su administración aún luce como una continuación directa:

“Es tan evidente que se trata de un gobierno de continuidad”, dijo. “Todavía le falta algún tiempo para ver si ya logra desmarcarse”.

Diferentes personajes de la política estuvieron presentes en el evento/X |

Reforma judicial: la nueva Corte alineada con Morena

Este lunes se instalará la nueva Suprema Corte de Justicia, compuesta por nueve ministros afines a Morena, como parte de la reforma judicial impulsada por López Obrador y continuada por Sheinbaum. Esto ha generado preocupación por la falta de contrapesos e independencia judicial.

Más reformas e iniciativas

En solo 11 meses, Sheinbaum promovió:

19 reformas constitucionales





40 iniciativas de ley





TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿De qué murió el periodista mexicano Alberto Padilla?