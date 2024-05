Productor Dan Schneider demanda a creadores de la serie ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’

La serie ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ que relata parte de los abusos infantiles que sufrieron las estrellas del canal Nickelodeon hace algunas décadas sigue siendo noticia, esta vez porque el productor Dan Schneider demandó a los creadores de esta producción.

De acuerdo a la denuncia presentada en un tribunal de Los Ángeles, California, Schneider acusa de difamación a la empresa Warner Bros, Maxine Productions, Sony Pictures, así como a las productoras Mary Robertson y Emma Schwartz.

En el documento, el productor reconoce que en sus programas infantiles para Nickelodeon trabajaron abusadores sexuales, sin embargo, se excusa diciendo que “no tuvo conocimiento de los abusos, no fue cómplice de los abusos y condenó el abuso una vez se descubrió”.

También reconoce que no fue bueno su comportamiento hacia trabajadores del canal, staff y obviamente con los pequeños actores, asegurando que “fue ciego ante el dolor que algunos de sus comportamientos causaron en sus colegas” y aunque lo lamentará por “el resto de mi vida”, no permitirá que se le difame como “un abusador sexual de menores”.

¿De qué trata la serie ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ es una docuserie producida por Warner Bros y Sony Pictures, en la que a lo largo de cinco capítulos niños actores, ahora adultos, que participaron en programas como ‘The Amanda Show’, ‘All That’ o ‘Zoey 101’, así como colaboradores del canal Nickelodeon, relatan los abusos y situaciones incómodas que sufrieron mientras trabajaban ahí.

También se muestra la manera en la que se sexualizaban a algunas de las pequeñas actrices durante las escenas de los programas infantiles producidos por Dan Schneider, mientras que lo más llamativo es el relato del actor y cantante Drake Bell, quien confiesa que fue víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, director y exentrenador de diálogo del canal.

¿Dónde ver 'Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’?

La serie ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ ya puede verse en México, a través de la plataforma de streaming Max, antes conocida como HBO Max. Consta de 5 episodios, con una duración cada uno de entre 40 y 44 minutos.

