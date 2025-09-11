Promueve Elektra movilidad inteligente en ciudades

Ciudad de México es la más congestionada del mundo, con 152 horas anuales perdidas en embotellamientos

Promueve Elektra movilidad inteligente en ciudades
Ciudad de México es la más congestionada del mundo, con 152 horas anuales perdidas en embotellamientos | ESPECIAL
Álex Martínez
11 de Septiembre de 2025

Elektra incentiva la movilidad inteligente en ciudades con tráfico intenso, ofreciendo motocicletas como una alternativa práctica y eficiente. 

Según TomTom, la Ciudad de México es la más congestionada del mundo, con 152 horas anuales perdidas en embotellamientos. Las motocicletas permiten aprovechar mejor la infraestructura vial, recorrer distancias en menor tiempo y consumir menos combustible, lo que se traduce en ahorro y eficiencia.

Para la compañía la seguridad es un tema fundamental.  Elektra impulsa hábitos responsables como el uso de casco certificado y equipo de protección. 

En la tienda se encuentran motocicletas de marcas líderes como Italika, Hero y Benelli, con facilidades de pago y beneficios adicionales.

Hasta el 22 de septiembre, Elektra tiene la promoción "Moto Sale", con precios de fábrica, facilidades de pago y beneficios adicionales. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la marca con la movilidad inteligente, segura y accesible.

TE PUEDE INTERESAR

La Casa de los Famosos: Filtran entrada de dos nuevos habitantes ¿De qué se trata?

Contra | 11/09/2025

La Casa de los Famosos: Filtran entrada de dos nuevos habitantes ¿De qué se trata?
¿Dónde está Ana Daniela Barragán? Familia espera resultados de ADN tras explosión en Iztapalapa

Contra | 11/09/2025

Muere Ana Daniela Barragán, víctima de la explosión de pipa en Iztapalapa
AICM suspenderá vuelos el 16 de septiembre por desfile aéreo

Contra | 11/09/2025

AICM suspenderá vuelos el 16 de septiembre por desfile aéreo
Te recomendamos
Bono inaugural de CFE Fibra E marca un hito en el mercado mexicano
Tendencias

LO ÚLTIMO

 