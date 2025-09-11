Promueve Elektra movilidad inteligente en ciudades

Elektra incentiva la movilidad inteligente en ciudades con tráfico intenso, ofreciendo motocicletas como una alternativa práctica y eficiente.

Según TomTom, la Ciudad de México es la más congestionada del mundo, con 152 horas anuales perdidas en embotellamientos. Las motocicletas permiten aprovechar mejor la infraestructura vial, recorrer distancias en menor tiempo y consumir menos combustible, lo que se traduce en ahorro y eficiencia.

Para la compañía la seguridad es un tema fundamental. Elektra impulsa hábitos responsables como el uso de casco certificado y equipo de protección.

En la tienda se encuentran motocicletas de marcas líderes como Italika, Hero y Benelli, con facilidades de pago y beneficios adicionales.

Hasta el 22 de septiembre, Elektra tiene la promoción "Moto Sale", con precios de fábrica, facilidades de pago y beneficios adicionales. Esta iniciativa demuestra el compromiso de la marca con la movilidad inteligente, segura y accesible.