Real ID obligatorio en Estados Unidos: Te decimos qué es y qué pasa si no la tienes

El miércoles 7 de mayo de 2025 es la fecha límite para tramitar y obtener la identificación REAL ID en los Estados Unidos. No contar con esta credencial podría generar problemas al momento de realizar viajes aéreos dentro del país, ya que será requerida en los puntos de control de seguridad.

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

El miércoles 7 de mayo de 2025 es la fecha límite para tramitar y obtener la identificación REAL ID en los Estados Unidos/iStock|

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_2

¿Qué es la REAL ID?

La Ley REAL ID fue aprobada por el Congreso de los Estados Unidos en 2005, como parte de la implementación de las recomendaciones de la Comisión del 11-S, con el fin de que el Gobierno Federal mejorará los estándares de seguridad nacional.

Las tarjetas de identificación REAL ID permiten verificar la identidad de los ciudadanos y son fundamentales para los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses.

La implementación de esta ley varía según el estado, lo cual ha generado cierta confusión entre los residentes sobre quién necesita esta identificación, cuáles son los requisitos para obtenerla y cuál es la fecha límite para tramitarla.

Las tarjetas de identificación REAL ID permiten verificar la identidad de los ciudadanos y son fundamentales para los controles de seguridad en los aeropuertos estadounidenses/iStock|

¿Cuáles son los requisitos para obtener la REAL ID?

Las autoridades estadounidenses han establecido los siguientes requisitos básicos para tramitar la REAL ID:

-Nombre legal completo





-Fecha de nacimiento





-Dos comprobantes de domicilio





-Comprobante de estatus legal en el país.

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los viajeros aéreos mayores de 18 años que no cuenten con un pasaporte válido, tarjeta de pasaporte u otra forma de identificación aprobada, deberán presentar una REAL ID/iStock|

¿Quién debe tramitar la REAL ID?

A partir del 7 de mayo de 2025, todos los viajeros aéreos mayores de 18 años que no cuenten con un pasaporte válido, tarjeta de pasaporte u otra forma de identificación aprobada, deberán presentar una REAL ID para poder abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos.

Aunque las licencias de conducir vigentes sin esta certificación seguirán siendo válidas para conducir y otros fines, no serán aceptadas en los puntos de control del aeropuerto. Por ello, las autoridades exhortan a quienes planeen viajar por vía aérea y no cuenten con una identificación federal válida a realizar el trámite cuanto antes, ya que no habrá prórroga oficial.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Mentiras, La Serie: Belinda y Regina Blandón reviven los 80 en Amazon Prime