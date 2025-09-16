Resultados del Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional del 15 de septiembre de 2025

La Lotería Nacional celebró el Gran Sorteo Especial 303 la noche del 15 de septiembre de 2025, en el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. Este sorteo repartió una bolsa millonaria en premios y se realizó como parte de las festividades patrias.

Ganadores del sorteo

Premio 1 de 25.5 millones: 2594818

Premio 2 de 25.5 millones: 2924858

Premio 3 de 25.5 millones: 0039601

Premio 4 de 25.5 millones: 1344044

Premio 5 de 25.5 millones: 2884475

Premio 6 de 25.5 millones: 2295106

Premio 7 de 25.5 millones: 1633037

Premio 8 de 25.5 millones: 2157390

Premio 9 de 25.5 millones: 3848685

Premio 10 de 25.5 millones: 2023405

Premio 11 de 10 millones: 2608673

Premio 12 de 10 millones: 0741042

Premio 13 de 10 millones: 2497022

Premio 14 de 10 millones: 0029103

Premio 15 de 10 millones: 0771362

Premio 16 de $5 millones: 3542244

Premio 17 de $5 millones: 2731892

Premio 18 de $5 millones: 0646569

Premio 19 de $5 millones: 0154649

Premio 20 de $5 millones: 2462363

Números ganadores del Gran Sorteo Especial n° 303/ Lotería Nacional

Sorteo conmemorativo de las fiestas patrias

La edición 303 tuvo un carácter especial al estar dedicada a la Independencia de México, una tradición de la Lotería Nacional que busca enmarcar las celebraciones con premios significativos y diseños de billetes alusivos a la historia del país.

¿Dónde consultar la lista completa de resultados?

Los jugadores pueden revisar la lista completa de números premiados en el sitio oficial de la Lotería Nacional (https://www.lotenal.gob.mx ), así como en los expendios autorizados.

