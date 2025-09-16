Resultados del Gran Sorteo Especial 303 de la Lotería Nacional del 15 de septiembre de 2025

La Lotería Nacional celebró el Gran Sorteo Especial 303 la noche del 15 de septiembre de 2025, en el marco del 215 aniversario del inicio de la Independencia de México. Este sorteo repartió una bolsa millonaria en premios y se realizó como parte de las festividades patrias.
Ganadores del sorteo
Premio 1 de 25.5 millones: 2594818
Premio 2 de 25.5 millones: 2924858
Premio 3 de 25.5 millones: 0039601
Premio 4 de 25.5 millones: 1344044
Premio 5 de 25.5 millones: 2884475
Premio 6 de 25.5 millones: 2295106
Premio 7 de 25.5 millones: 1633037
Premio 8 de 25.5 millones: 2157390
Premio 9 de 25.5 millones: 3848685
Premio 10 de 25.5 millones: 2023405
Premio 11 de 10 millones: 2608673
Premio 12 de 10 millones: 0741042
Premio 13 de 10 millones: 2497022
Premio 14 de 10 millones: 0029103
Premio 15 de 10 millones: 0771362
Premio 16 de $5 millones: 3542244
Premio 17 de $5 millones: 2731892
Premio 18 de $5 millones: 0646569
Premio 19 de $5 millones: 0154649
Premio 20 de $5 millones: 2462363
Sorteo conmemorativo de las fiestas patrias
La edición 303 tuvo un carácter especial al estar dedicada a la Independencia de México, una tradición de la Lotería Nacional que busca enmarcar las celebraciones con premios significativos y diseños de billetes alusivos a la historia del país.
¿Dónde consultar la lista completa de resultados?
Los jugadores pueden revisar la lista completa de números premiados en el sitio oficial de la Lotería Nacional (https://www.lotenal.gob.mx), así como en los expendios autorizados.