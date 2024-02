Sandra Cuevas y Alejandra Barrales se ponen ‘fosfo fosfo’ al unirse a Movimiento Ciudadano

Sandra Cuevas y Alejandra Barrales oficialmente cambiaron de colores, luego de que recibieran su constancia como candidatas al Senado por la Ciudad de México con Movimiento Ciudadano.

La todavía alcaldesa de Cuauhtémoc señaló que dejó la alianza PRI-PAN-PRD luego de que no fuera contemplada para alguna candidatura en las elecciones de este 2024.

"Le hemos dado nuestra confianza a los mismos de siempre, y se los digo yo que salí de la alianza. Es más, no salí, me corrieron de la alianza. Una mujer de oposición, una mujer que logró ser la segunda mejor alcaldesa de esta ciudad, la más potente, que siempre dio resultados, que siempre fui leal, que fui honesta y me cerraron las puertas.

"Estos partidos se disfrazan de que son los buenos, pero en realidad no son más que unos hipócritas”, comentó Sandra Cuevas.

Por su parte Alejandra Barrales dejó las filas del PRD y se unió al partido naranja para buscar un lugar en el Senado, luego de que en las elecciones de 2018 no logró ser Jefa de Gobierno como candidata de la alianza PAN-PRD-MC, al perder frente a Claudia Sheinbaum de Morena.

“Sandra Cuevas y yo les tenemos una sorpresa”, fue el mensaje en redes sociales con el que Alejandra Barrales acompañó una foto junto a la alcaldesa de Cuauhtémoc y que sugería su unión a Movimiento Ciudadano.

Gibrán Ramírez también dejó Morena por Movimiento Ciudadano

En el evento además del dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, y de Salomón Chertorivski, candidato a la Jefatura de Gobierno a la capital del país, también estuvo Gibrán Ramírez, quien después de salir de Morena, ahora recibió su constancia como candidato a diputado federal por el MC.

