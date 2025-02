Selena Gomez ha anunciado su nuevo álbum titulado 'I Say I Love You First', que estará disponible el 21 de marzo de 2025. Este proyecto es una colaboración con su prometido y productor Benny Blanco, y la noticia fue compartida a través de sus redes sociales, sorprendiendo a sus miles de fans.

Selena Gomez ha anunciado su nuevo álbum titulado 'I Say I Love You First', que estará disponible el 21 de marzo de 2025. / IG |

Selena Gomez anuncia su nuevo álbum I Said I Love You First

Selena Gomez ha lanzado un nuevo álbum, comenzando con el sencillo "Scared of Loving You", que ya está disponible en plataformas de streaming. Este proyecto es una colaboración con su prometido, Benny Blanco, un rapero y productor musical estadounidense.

"Siempre los engaño, chicos. Mi NUEVO álbum I Said I Love You First con mi mejor amigo @itsbennyblanco, sale el 21 de marzo ". Se lee en la publicación.

Selena Gomez ha lanzado un nuevo álbum y ha anunciado que la mercancía oficial, así como productos autografiados por ella, están disponibles para preordenar. Esto ofrece a los aficionados la oportunidad de adquirir artículos exclusivos relacionados con su nuevo proyecto.

Este proyecto es una colaboración con su prometido, Benny Blanco. / IG |YouTube video player

¿Quién es Selena Gomez?

Selena Gomez es una cantante, actriz y productora estadounidense nacida el 22 de julio de 1992 en Texas. Se hizo famosa por su papel en "Los Hechiceros de Waverly Place" y ha tenido éxito musical con su banda *Selena Gomez & The Scene* y en su carrera en solitario, con temas como *Come & Get It* y *Lose You to Love Me*. También ha producido series como *13 Reasons Why* y *Only Murders in the Building*. Además, es una figura influyente en la música y el entretenimiento, y es activista por la salud mental y el lupus, enfermedad que padece.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Hoy No Circula: ¿Qué autos NO circulan el viernes 14 de febrero de 2025 en CDMX y EDOMEX?