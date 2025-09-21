SEP confirma otro puente vacacional para septiembre 2025

Pon mucha atención porque la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que habrá otro puente vacacional antes de que termine el mes de septiembre 2025, beneficiando tanto a alumnos como a padres de familia.
Fue apenas el 1 de septiembre cuando inició el Ciclo Escolar 2025-2026 y, tras dos semanas de clases, llegó el primer descanso del año por el 16 de septiembre, Día de la Independencia de México.
¿Cuándo es el próximo puente?
Ahora, antes de que termine el mes patrio, la SEP confirmó que habrá otro puente vacacional para alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ya que el próximo viernes 26 de septiembre se suspenderán las clases por la primera Junta de Consejo Técnico Escolar, en la que sólo asisten docentes y personal administrativo.
Fechas de las Juntas de Consejo Técnico
Estas son las ocho fechas programadas por la SEP para el ciclo escolar actual:
- 26 de septiembre de 2025
- 31 de octubre de 2025
- 28 de noviembre de 2025
- 30 de enero de 2026
- 27 de febrero de 2026
- 27 de marzo de 2026
- 29 de mayo de 2026
- 26 de junio de 2026
Días feriados oficiales restantes
Además de los puentes por Consejo Técnico, aún restan varios días feriados oficiales en el calendario escolar, además de las vacaciones de invierno:
- 17 de noviembre de 2025 – Día de la Revolución
- 2 de febrero de 2026 – Día de la Constitución
- 16 de marzo de 2026 – Natalicio de Benito Juárez
- 1 de mayo de 2026 – Día del Trabajo
- 5 de mayo de 2026 – Batalla de Puebla
- 15 de mayo de 2026 – Día del Maestro
Vacaciones de invierno
Las vacaciones de invierno serán del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la SEP.
Aplica sólo para educación básica
Es importante destacar que este calendario aplica únicamente para escuelas públicas y privadas de nivel básico afiliadas a la SEP. Las instituciones de nivel medio superior y superior, como la UNAM, IPN, UAM, entre otras, se rigen por sus propios calendarios académicos.