Transparencia, valor vivo del Poder Judicial: Rafael Guerra

La transparencia es un valor vivo que transforma la relación entre el gobierno y la sociedad, afirmó el presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México (PJCDMX), magistrado Rafael Guerra Álvarez, quien agregó que esta redefine la manera en que se ejercen el poder y los derechos.

Al pronunciar un discurso en la conmemoración del 19 aniversario del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (InfoCDMX), planteó la necesidad de mantener la defensa de una nación de derechos progresivos donde la realización humana, profesional y personal de los ciudadanos sea una meta alcanzable. Esto, dijo, en un México donde la justicia y la transparencia se integren en la vida como algo cotidiano y natural.

Con la presencia de la comisionada presidenta del instituto, Laura Lizette Enríquez Rodríguez, y del secretario de Gobierno de la administración capitalina, César Cravioto Romero, afirmó que el PJCDMX vive comprometido y dedicado con la vigilancia de cada uno de los datos personales que custodia, y a garantizar el acceso a la información como lo mandata la Constitución federal, la local, y demás legislación.

Imagen|

En el Teatro Esperanza Iris, y al afirmar que no hay nación que se sostenga sin una sociedad informada, el magistrado consideró que un pueblo informado es libre y que la ignorancia de un solo ciudadano compromete la seguridad de todos.

Consideró que a casi dos décadas del InfoCDMX, sus distintas dirigencias han demostrado que la transparencia no es un discurso pasajero, sino una obra paciente, constante y profundamente humana.

Planteó que el acceso a la información y la protección de datos personales fortalecen la confianza ciudadana, además de que demanda de toda autoridad un compromiso permanente precisamente con esa confianza, mediante apertura y rendición de cuentas.

Imagen|

“En México, este derecho es la base que sostiene la credibilidad de la gestión pública, y toda autoridad que maneja recursos públicos tiene la obligación de facilitar el acceso a la información y a proteger con rigor los datos personales.

En presencia de los otros dos comisionados integrantes del pleno del InfoCDMX, María del Carmen Nava Polina y Julio César Bonilla Gutiérrez, legisladores y alcaldes, entre otros, el magistrado agradeció a esa institución por brindar al PJCDMX directrices, el ejemplo y el acompañamiento necesarios para avanzar hacia una meta común.

Agregó que rendición de cuentas y acceso a la información son un debate público contemporáneo y universal, y que forman parte de la cultura democrática, la cual demanda más participación ciudadana en la evaluación de las políticas públicas y también vigilancia activa en el uso de recursos.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿Vas a cambiar dólares? El peso cierra bien este jueves 21 de agosto