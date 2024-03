¡Tu futuro está listo! Te traemos los horóscopos de Mhoni Vidente

Conoce que te depara el futuro del 17 al 22 de marzo 2024, y Mhoni Vidente te lo dice, ya que además de compartir tu horóscopo en su canal oficial de YouTube, aquí te traemos lo que te espera en la semana.

ARIES

La carta del juicio, va a ser una semana de tomar decisiones y no dar tantas vueltas porque estás en tu etapa de crecimiento, y tomar acciones para estar mejor. Cuídate de dolor de espalda, cuello y cintura; tu mejor día será el jueves y será una semana de iluminación, y avance en tu vida profesional, pero no dejes de estudiar. Tus números mágicos son 03 y 05; y tus colores naranja y amarillo.

TAURO

La carta del carruaje, sigue adelante y no tengas miedo. Tu mejor día será el lunes en una semana de mucho trabajo y mucha entrega; eres muy organizado y la gente se fija en ti, ponle precio a lo que vales. Cambios positivos en tu vida y ya no estés pensando en sabotearte; en lo laboral tendrás cambios positivos. Tus números mágicos son 07 y 18; y tus colores naranja y azul fuerte.

GÉMINIS

La carta del ermitaño, esta semana encuentras la solución y tu mejor día será el miércoles. El que busca encuentra y en esta semana se te dará y la verdad duele, pero te hará libre. Será una semana de mucho trabajo y sacar adelante tareas pendientes. Quítate el coraje, concéntrate en ti, lúcete más, busca trabajo en cuestiones de comunicación que te desarrolla más. Tus números mágicos son 01 y 14; y tus colores azul y negro.

CÁNCER

La carta del as de bastos que es poder y determinación. Te sale casamiento y estabilidad laboral, tu mejor día será el martes. Traes buena vibra y oportunidad de crecimiento; duda más y desconfía de la gente que te rodea, vas a estar apoyando a un familiar en cuestiones de enfermedad o laboral; trata de cambiar tu look y sana tu estómago. Tus números mágicos son 04 y 29; y tus colores blanco y rojo.

LEO

La carta del diablo, va a ser una semana de tomar decisiones, aunque te duela debes seguir avanzando, cuídate de los enemigos, amigos y familia, no confíes en nada ni nadie. Tu mejor día será el miércoles; no preste dinero ni firmes nada, estás en crecimiento laboral y profesional, empiezas a ahorrar y cambia el look. Tus números mágicos son 21 y 25; y tus colores plateado y dorado.

VIRGO

La carta del loco es fuerzas y determinación. Quítate la intensidad, tranquilízate y tu mejor día será el martes porque será una semana de mucho trabajo y comprar cosas para tu casa. Aprende a decir que no y a que cada quien se rasque con sus propias uñas. Transforma tu vida y purifica tu existencia. Tus números mágicos son 02 y 21; y tus colores rojo y naranja.

LIBRA

La carta del as de oros, muy buena semana porque lo que estabas esperando te va a llegar, lo que deseas lo tendrás en las manos. Tu mejor día va a ser el lunes y toda la semana será de buena suerte y entregar resultados en el trabajo. Concéntrate y aplícate, tendrás familia de visita; no le copies a nadie, tienes que ser más auténtico. Tus números mágicos son 09 y 15; y tus colores verde y blanco.

ESCORPIÓN

La carta de la estrella, brillas esta semana y tu mejor día será el jueves que te llegarán oportunidades de crecimiento. Olvídate del pasado que ya no va a volver. Vas a tener reconocimientos, pero duerme más; tienes viaje en puerta y cambios de trabajo para que encuentres lo que deseas para ser feliz. Tus números mágicos son 10 y 12; y tus colores rojo y amarillo.

SAGITARIO

La carta de la torre, estás en momento de crecer y tomar decisiones para avanzar, pero tienes que ver más por ti porque se te olvida tu persona. No tengas miedo al qué dirán; sacúdete la polilla del pasado, cuídate para que te gustes tú mismo, ponle pasión a todo lo que hagas, pon un negocio, cómprate algo de oro. Tus números mágicos son 23 y 40; y tus colores rojo y amarillo.

CAPRICORNIO

La carta del mundo, tienes ganas de salir de viaje, pero te roba tu estabilidad por estar pensando más allá, primero termina lo que estás haciendo. Tienes viaje de vacaciones, pero cuida tu dinero y sana tu economía, no cargues con energías negativas de otra persona. Tu mejor día será el miércoles. Tus números mágicos son 13 y 25; y tus colores rojo y azul.

ACUARIO

La carta de la justicia, por fin consigues lo que querías, se te da esta semana el trabajo que esperabas y tu mejor día será el lunes. Te estás preparando mucho, tienes relaciones con gente de poder, tienes que ser humilde y guardar silencio para que no te llenes de mala vibra. No tengas miedo, vas a estar conquistador y alegre. Tus números mágicos son 16 y 33; y tus colores amarillo y azul.

PISCIS

La carta del sol, sigues brillando, estás haciendo bien las cosas y quitando de tu vida lo que no sirve, limpia, haz espacio. Camina y busca gente que te hace bien, será una semana de mucho estrés y crecimiento laboral. Tu mejor día será el miércoles. Eres el apoyo de la familia, la guía de muchos, no tienes por qué cargar con nada. Tus números mágicos son 06 y 31; y tus colores azul y blanco.

