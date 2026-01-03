“Venezuela libre”: Famosos celebran la caída de Nicolás Maduro

La madrugada del 3 de enero se convirtió en una fecha histórica para Venezuela. La captura de Nicolás Maduro, anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su salida del poder, desató una ola de reacciones entre artistas venezolanos que han vivido y denunciado el régimen desde el exilio.

Las redes sociales se inundaron con mensajes de esperanza, emoción y fe. Cantantes, actrices y personalidades que han llevado la voz de su país al mundo no se quedaron callados y compartieron su sentir ante lo que muchos consideran el fin de una dictadura.

La felicidad de los venezolanos se refleja en las redes / Especial

“Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano”: Montaner

Uno de los primeros en pronunciarse fue Ricardo Montaner, quien compartió un mensaje cargado de espiritualidad: “Señor, cuida y bendice al pueblo venezolano, llévate a los malos y permite que la paz reine y que tu amor y misericordia, guíe el futuro de todos los que te aman. Amén. Venezuela libre”.

Además, la cantante Dunia Ojeda expresó: “Hoy estoy feliz por mis hermanos de Venezuela. Porque después de tanto dolor, la esperanza vuelve a sentirse. Mi corazón está con ustedes. Que este sea el comienzo de la dignidad, la paz y la libertad que tanto merecen…".

Ricardo Montaner expresa su preocupación por su pueblo / IG: @montaner

La actriz Gaby Spanic, por su parte, hizo alusión a una profecía: “Fue dicha su palabra en agosto 2024, todo sea para tu honra y gloria Señor. Dios con nosotros siempre”.

Mientras tanto, Marjorie de Sousa expresó emoción y preocupación por sus compatriotas: “Dios te pido por mi gente buena, cúbrelos, arriba mi Venezuela. Dios es grande, Venezuela libre, un día llega un 3 de enero... todos a cuidarse. Nos vemos pronto en Caracas”.

Marjorie de Sousa también se manifestó por Venezuela / IG: @marjodsousa

Lágrimas, banderas y gritos de libertad

Danny Ocean no dijo una palabra, pero publicó la bandera de Venezuela

Carolina Sandoval no pudo contener las lágrimas y gritó: “Bravo pueblo que el yugo lanzó... júrame que esta vaina no es mentira, arriba Venezuela libre. Esto es verdad, esto está pasando, ay Dios mío, ay Dios mío”.

Alicia Machado fue breve y contundente: “Venezuela libre”.

Alicia Machado muestra la alegría por la captura de maduro / IG: @machadooficial

Y Julián Gil, a quienes muchos preguntaron por qué opinaba, respondió con fuerza: “¡VIVA VENEZUELA LIBRE! A los que me escriben preguntando por qué opino: porque me da la gana, porque viví 6 años en Venezuela y porque SÍ me duele. Punto. Y el que no entienda… que siga de largo”.

Dross y Lele Pons también reaccionan

El youtuber Dross, crítico del chavismo desde hace años, no dejó pasar la oportunidad para bromear con lo histórico del momento: “Cayó Maduro antes que saliera GTA 6. Un abrazo enorme. CELEBREN”.

Danny Ocean también alzó la voz por su pueblo / IG: @dannocean

Lele Pons, también compartió contenido relacionado con la detención, incluso publicó una imagen de Maduro escoltado por militares estadounidenses, aunque esta fue generada con inteligencia artificial.

Desde distintas partes del mundo, los venezolanos celebran lo que parece ser el inicio de una nueva etapa para su país. Las voces del espectáculo se unieron en un solo coro: “Venezuela libre”.