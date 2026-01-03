El mundo se divide tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos

Horas después de que se escucharan detonaciones en Caracas y otras regiones de Venezuela, el presidente estadounidense Donald Trump confirmó vía Truth Social que su país realizó un ataque "a gran escala" y que el presidente Nicolás Maduro, junto a su esposa, fueron detenidos y sacados del país.

La reacción internacional fue inmediata y polarizada: Colombia, Cuba, Brasil, España y Chile alzaron la voz para condenar los hechos y exigir respeto al Derecho Internacional, mientras que Argentina, Ecuador y Ucrania celebraron la caída del régimen chavista.

Venezuela amaneció con varios ataques a sus instalaciones militares / Redes Sociales

Gobiernos en contra

“El Gobierno de la República de Colombia observa con profunda preocupación los reportes sobre explosiones y actividad aérea inusual registrados en las últimas horas en la República Bolivariana de Venezuela”, expresó Gustavo Petro. El presidente colombiano hizo un llamado a la “preservación de la paz regional” y anunció medidas para proteger la estabilidad fronteriza.

Desde Cuba, Miguel Díaz-Canel fue más directo: “Nuestra #ZonaDePaz está siendo brutalmente asaltada. Terrorismo de Estado contra el bravo pueblo venezolano y contra Nuestra América”.

Varios países están en contra de las acciones de Estados Unidos / Redes Sociales

Gobiernos a favor

En la vereda opuesta, el presidente argentino Javier Milei celebró la acción con su sello personal: “La libertad avanza. Viva la libertad carajo”.

Por su parte, el ministro ucranio de Exteriores, Andrii Sibiha, expuso que Ucrania defiende el derecho de las naciones a vivir libremente, sin dictaduras, opresión ni violaciones de los derechos humanos y que el régimen de Maduro ha violado todos esos principios en todos los aspectos.

Quien fue más directo fue el presidente de Ecuador Daniel Noboa: "a todos los criminales narco chavistas les llega su hora. Su estructura terminará de caer en todo el continente”.

Las naciones aliadas de Trump aplaudieron las acciones militares / Redes Sociales

¿Violación a la soberanía de Venezuela?

Luiz Inácio Lula da Silva, presidente de Brasil, lo calificó como una “afronta gravísima a la soberanía venezolana” y advirtió que recuerda “los peores momentos de la interferencia en América Latina”.

Desde Europa, el presidente español Pedro Sánchez instó a “respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas”, mientras la alta representante de Exteriores de la UE, Kaja Kallas, pidió “moderación” y se mostró preocupada por la seguridad de los ciudadanos europeos en territorio venezolano.

El gobierno venezolano busca reestructurarse tras la captura de Maduro / Redes Sociales

Rusia condena la “agresión” de EU

En Estados Unidos, el Departamento de Estado, liderado por Marco Rubio, confirmó su coordinación con socios estratégicos, mientras que en Venezuela se reporta tensa calma en las calles y las embajadas de Rusia, Italia y otros países activaron protocolos de emergencia para proteger a su personal diplomático.

Desde el Kremlin, se reportó que Vladimir Putin sostuvo reuniones a puerta cerrada tras calificar la operación de Washington como “agresión” y “violación de la soberanía venezolana”. Irán también condenó la intervención y pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que “actúe de inmediato”.

Rusia fue quien también alzó la voz por la violación de la soberanía de Venezuela / Redes Sociales

A la espera de un comunicado oficial de la Casa Blanca, el mundo está dividido: unos ven la acción como una liberación, otros como una nueva forma de intervención militar en América Latina.