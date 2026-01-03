“Vi captura de Nicolás Maduro como si fuera un show televisivo”, dice Trump

Estados Unidos ha capturado al dictador venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación militar “brillante”, según palabras del propio presidente Donald Trump. La acción se realizó la madrugada de este sábado en Caracas y otros puntos del país sudamericano, y según reveló el mandatario, se ejecutó sin bajas estadounidenses.

“Vi literalmente la captura de Maduro como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”, reveló en entrevista para Fox News. Añadió que la operación fue “muy bien organizada” y que aunque hubo heridos, “ningún estadounidense perdió la vida”.

EU asegura que capturó a Nicolas Maduro y a su esposa / FB: @NicolasMaduro

¿Qué pasará con Venezuela?

Aunque Trump fue claro al decir que “Estados Unidos estará muy implicado en el futuro de Venezuela”, dejó entrever que no se permitirá que alguien del círculo chavista tome el poder. “No podemos correr el riesgo de que otra persona ocupe su lugar y continúe con su política”, afirmó.

Sobre una posible sucesión legítima, Trump declaró que “se va a estudiar si Machado será la líder”, en referencia a María Corina Machado. También señaló que Delcy Rodríguez, vicepresidenta actual, sería la persona constitucionalmente indicada, pero evitó dar su respaldo.

Donald Trump afirma que vio la captura del presidente de Venezuela / AP

Nicolás Maduro quiso negociar

El mandatario, en la entrevista, explicó que Maduro quiso llegar a un acuerdo, donde hasta le ofreció el petróleo para dejarlo escapar, pero se negó, ya que el supuesto envió de drogas a Estados Unidos lo condenó para ser llevado a los tribunales por narcotráfico.

“Al final él quería negociar, y yo no quería negociar, pero trató con fuerza de llegar a un acuerdo. Dije: 'no, no podemos hacerlo'... Lo que hizo con las drogas es malo, más todo lo demás que hizo, fue imperdonable”, expuso el presidente estadounidense al mencionar las acciones del Tren de Aragua.

Se espera la conferencia de Trump para dar más detalles / AP

“Era más una fortaleza que una vivienda”

Trump explicó que la operación ya estaba planeada desde días antes, pero se retrasó por cuestiones climáticas: “Íbamos a hacerlo hace cuatro días, pero el tiempo no era perfecto”.

Sobre el sitio donde se encontraba Maduro al momento del ataque, aseguró: “Estaba en una casa que era más una fortaleza que una vivienda, con acero sólido por todas partes, pero él no alcanzó a esconderse”.

La pareja fue llevada en helicóptero a un portaaviones de EU / FB: @NicolasMaduro

Finalmente, Trump anunció una conferencia de prensa desde su mansión Mar-a-Lago, en Florida, a las 11:00 de la mañana (16:00 GMT), donde dará más detalles sobre el operativo.