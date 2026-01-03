¿Por qué fue detenido Nicolás Maduro? Estos son los delitos por los que lo acusa Estados Unidos

Luego de 12 años como presidente de Venezuela, Nicolás Maduro fue detenido tras un ataque militar de Estados Unidos, país encabezado por Donald Trump, quien lo acusa, entre otros delitos, de conspiración narcoterrorista, por lo que se busca que sea procesado y sentenciado a prisión en una cárcel estadounidense.

Durante esta madrugada Estados Unidos realizó ataques a bases militares de Venezuela/AP

De acuerdo con la información oficial, durante la madrugada de este sábado 3 de enero de 2026, el Ejército de Estados Unidos realizó un ataque sorpresa contra diferentes bases militares en Venezuela, lo que derivó en la detención de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, ambos solicitados por una corte del Distrito Sur de Nueva York por una serie de presuntos delitos federales.

Junto a Maduro, también fue detenida su esposa Cilia Flores/X: @ConCiliaFlores

Estados Unidos confirma la detención de Nicolás Maduro

La información fue dada a conocer mediante un mensaje en redes sociales por Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, quien además reconoció al presidente Donald Trump por ordenar la intervención militar y la captura del mandatario venezolano.

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos.

Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses.

En nombre de todo el Departamento de Justicia de EE. UU., quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes fuerzas armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales”, se lee en el mensaje.

En Venezuela se dividen opiniones a favor y en contra del presidente Maduro/AP

Donald Trump anuncia conferencia tras la captura

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la noticia y adelantó que este mismo sábado ofrecerá una conferencia de prensa para ampliar los detalles del operativo.

El evento se llevará a cabo a las 10:00 de la mañana, tiempo del Centro de México, desde su residencia en Mar-a-Lago.

“Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país.

Esta operación se realizó en conjunto con las fuerzas del orden de Estados Unidos. Más detalles serán dados a conocer.

Habrá una conferencia de prensa hoy a las 11:00 a. m. en Mar-a-Lago”, publicó Trump en su red social Truth Social.