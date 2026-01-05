Manchester United anuncia la salida de Ruben Amorim del club

Terminó otra desastrosa época para los Red Devils. El Manchester United anunció la salida de Ruben Amorim como su entrenador, después de más de un año de resultados poco alentadores para el equipo del noroeste de Inglaterra, que actualmente marcha en el sexto lugar de la Premier League.

Un pequeño comunicado -como la estancia del lusitano- fue suficiente para dar gracias a Amorim, quien llegó a Mánchester en noviembre del 2024 y dejó las vitrinas tal y como las encontró. El entrenador portugués logró llegar a una Final de Europa League el pasado 2025, sin embargo, cayó por la mínima diferencia ante el Tottenham en San Mamés, Bilbao.

Ruben Amorim | AP

Amorim estuvo por última vez en el banquillo de los Red Devils hace apenas unas horas, en el encuentro ante Leeds United. En dicho partido, el cuadro de Mánchester no pudo superar a uno de los peores equipos en la Primera División Inglesa, con un marcador final de 1-1, después de que Matheus Cunha rescató el empate.

La directiva del Manchester United anunció que Darren Fletcher será el entrenador en el próximo compromiso de los Diablos Rojos, que será ante Burnley en Turf Moor. El oriundo de Dalkeith -localidad en Escocia- es uno de los orgullos modernos del equipo que juega en el Teatro de los Sueños, con una experiencia algo efímera en banquillos juveniles, como en el cuadro Sub 18 de los Red Devils.

Se fue | AP

¿Cómo fue el paso de Ruben Amorim en Manchester United?

La llegada de Ruben Amorim al Teatro de los Sueños resultó en una pesadilla, pero para ser sinceros, comenzó como una luz al final del túnel. Erik ten Hag dejó sensaciones no gratas en Mánchester, razón por la cual el lusitano era una esperanza tras su gran desempeño como entrenador del Sporting Lisboa.

Sin embargo, ya al frente del Manchester United, el balance general del portugués no fue bueno. Con un total de 63 partidos en los banquillos de los Red Devils, Amorim ganó 25 juegos, empató 15 y perdió 23; solamente llegó a una Final y fue la antes mencionada de Europa League.

Ruben Amorim | AP

Los fracasos más grandes de Amorim

Ruben Amorim firmó una segunda mitad de temporada 2024-25 desastrosa, convirtiendo la obra principal Teatro de los Sueños en una tragedia. En Premier League, el Manchester United terminó en la décimo quinta posición, casi en puestos de descenso y con un sabor agridulce para los fanáticos.

No obstante, para muchos su punto más bajo fue hace apenas unos meses, cuando tuvo una de las derrotas más bochornosas en la historia del Manchester United. En la EFL Cup, el cuadro del noroeste de Inglaterra cayó en penaltis ante Grimsby Town, equipo de League Two (Cuarta División Inglesa).

Adiós | AP