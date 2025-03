VIDEO: Joven denuncia hostigamiento laboral en Churrería El Moro

Mediante redes sociales se ha hecho viral el video con el que una joven denuncia al famoso restaurante Churrería El Moro por supuesto acoso laboral y despido injustificado, además de agresión física por parte de una aparente jefa del lugar.

Fue mediante la cuenta en X @TerrorRestMX, que se dedica a exhibir “historias de abusos laborales en restaurantes de México”, según la descripción de su biografía, que se comenzó a hacer viral la denuncia de una chica.

“TERROR en @ChurreriaElMoro. Vean este nivel de VIOLENCIA laboral contra una trabajadora a la que están obligando a firmar una renuncia. La churrería ya tiene comentarios cerrados en Instagram”, se lee en el mensaje que publicó la cuenta, acompañado de un video en el que a la empleada, de nombre Karen, dos hombres le piden que firme su renuncia.

Sin embargo, la tensión aumenta cuando de pronto aparece una mujer y toma con fuerza por la muñeca a la joven. “¿Qué les pasa?. No me pueden tocar”, expresa la empleada, mientras uno de sus compañeros está grabando toda la escena.

¿Cuál es la versión de la empleada?

Mediante su cuenta de Instagram la joven afectada, identificada como Karen, hizo una publicación en la que asegura que fue víctima de acoso laboral y despido injustificado por parte del restaurante Churrería El Moro.

“Ayer 28 de Febrero 2025 en la sucursal “Moro Terraza Coapa”, sufrí acoso laboral y violencia laboral, querían obligarme a firmar una renuncia voluntaria a lo que me negué, porque fue injustificada, me tuvieron 2 horas hostigándome y presionándome para que les firmara.

“Se burlaron y me humillaron ante mis compañeros de trabajo y los comensales que estaban dentro del establecimiento. Me acorralaron entre el abogado, el representante de RH y la Distrital”, se lee en el post.

Sobre la razón por la que se dio su despido, la joven no lo deja en claro, únicamente mencionó que la churrería quería que firmara su renuncia “porque manché la imagen familiar de la empresa, lo que me pareció realmente hipócrita ya que ellos me hicieron sentir realmente vulnerable enfrente de todos mis compañeros y comensales”.

Hasta ahora el famoso restaurante, que desde 1935 ofrece churros y chocolate en diferentes partes de la Ciudad de México, no se ha pronunciado públicamente.

