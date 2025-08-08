VIDEO: Se desploma techo de hospital en Ixtapaluca, Edomex

Un techo del Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca se desplomó recientemente, incidente que se viralizó rápidamente en redes sociales y generó preocupación entre la población.

Se desploma parte del techo en el Hospital de Ixtapaluca, Edomex | Captura de pantalla|

De acuerdo con un comunicado oficial del hospital, el colapso fue causado por una fuga de agua en la tubería del sistema de aire acondicionado, lo que provocó el debilitamiento del techo en una de sus áreas.

El hospital informó que el incidente fue atendido de inmediato, realizándose las reparaciones necesarias para restablecer la zona afectada. Asimismo, se destacó que durante el colapso no se registraron personas lesionadas y que los pacientes que se encontraban en el área fueron trasladados a otras zonas para continuar con su atención médica sin interrupciones.

Informamos que la situación presentada en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca fue atendida de inmediato y el servicio médico continúa con normalidad.#ServiciosDeSalud #IMSSBienestar #GobiernoDeMéxico pic.twitter.com/2zvagSaEGB — HRAEI (@HRAEIxtapaluca) August 8, 2025

El comunicado también aclaró que el agua filtrada no corresponde a agua residual, sino que forma parte del sistema de ventilación del inmueble.

Este percance ocurre en un contexto de fuertes lluvias en la región del Estado de México, que podrían haber influido en la situación.

Las autoridades hospitalarias reafirmaron su compromiso con la seguridad y el bienestar de pacientes y personal, garantizando que las condiciones en el hospital ya se encuentran completamente habilitadas.

¡Peor, imposible!



Se desplomó el techo del área de urgencias del Hospital Regional de Alta Especialidad de #Ixtapaluca.



Pudo ser un accidente tremendo, para el personal médico y para el paciente al que casi le cae el techo y que no tenía para donde moverse. pic.twitter.com/nVMQpMSDrH — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) August 8, 2025

